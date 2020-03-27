尼泊爾封境防疫第4日　500登山客滯留喜馬拉雅山待援

▲喜馬拉雅山上仍有500多名登山客滯留。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

尼泊爾為阻止新冠肺炎疫情在國內蔓延，政府自24日起宣布全國封鎖一週，除特殊情況，所有居民禁止外出，這也導致仍在喜馬拉雅山上的約500名外國登山客，無法順利返回。尼泊爾旅遊局發言人什雷斯塔（Shradha Shrestha）表示，目前正與多個政府機構合作，試圖營救這些登山客，並將他們帶回加德滿都。

▲遊客受限於政府封鎖政策，只能回到尼泊爾首都加德滿都的旅館等待。（圖／路透）

美國有線電視新聞網《CNN》報導，什雷斯塔表示，德法等國已經計劃派遣包機，前往其中一些地區，營救登山客，「尼泊爾旅遊局也建立了一個網站，方便被困的登山客較容易與當局聯繫。」

受新冠肺炎疫情影響，尼泊爾政府於3月初宣布，境內所有喜馬拉雅山的春季登山節全部取消，包括世界上海拔最高的珠穆朗瑪峰。尼泊爾旅遊部長Kedar Bahadur Adhikari提到，雖然4月底前攀登珠穆朗瑪峰的許可證已經取消，「然而，由於登山季已經開始，地球上最高的山峰恐怕已經人滿為患了。」

▲喜馬拉雅山。（圖／CFP）

報導稱，由於珠峰海拔極高，登山者的呼吸狀況已經受到影響，如果爆在珠峰大本營爆發新冠肺炎疫情，會對登山者成嚴重傷害。

尼泊爾政府此前宣布，自24日至31日，除特殊情況外，所有居民不得外出，除食物運輸車、救護車等車輛外，所有公共交通、私人車輛都不允許上街行駛，期間也將暫停所有國內商業航班，「如有人違反規定，將受到相應懲處。」