應廣今掛牌漲14%　中籤率3.3%

▲應廣董事長唐燦弼。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

微控制器IC設計廠應廣（6716）今（27）日正式上櫃，以每股42元掛牌，盤中最高達51.1元，漲21%，以48.25元做收，掛牌首日收盤漲幅為14.88％。

應廣公開申購張數共422張，公開申購價為每股42元，共有超過1.27萬人參與申購，中籤率為3.33%。

請繼續往下閱讀...

應廣以新股現增上市公開承銷股數80%採競拍、20%採公開申購，最低投標價格為每股 32.56 元，參與投標合格標單共955筆，得標筆數135筆，最低得標價格為46.7元，最高得標價格54.6元，得標加權平

均價格為48元。此次競拍得標加權平均價格48元，約為競拍底價 32.56元的1.47倍。

應廣為微控制器IC設計廠商，從IP、晶片至開發系統自主研發，應用於各類玩具、遙控裝置、智慧生活電器、工業規格產品、高效能直流無刷馬達及電容式觸控開關等，近年來更是以微控器布局於AI智能生活相關領域、TWS 整合配套及5G散熱風扇系統。

應廣去年營收為5.21億元，年增11.7%；因布局新品，毛利率39%，較前年41%下滑2個百分點；每股盈餘3.57元，較前年3.96元微幅下滑；今年前二月營收為8011萬，年增36%。

法人預估，受惠於觸控產品布局逐漸發酵，以及持續擴大中國大陸銷售據點，以及A/D微處理器打入真無線藍牙耳機（TWS）日系及中國等一線品牌大廠效應下，今年可望達成兩位數成長。