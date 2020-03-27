　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

108 Q4國銀海外曝險增加近200億美元　美國連18季位居最大債務國

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼央行,中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（27）日公布本國銀行12月國家風險統計，12月底本國銀行外國債權直接風險餘額為4,540億美元，較108年9月底增加198億美元或4.56%，主要是對銀行部門債權增加所致。

由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，12月底最終風險淨額為4,361億美元，較108年9月底增加189億美元或4.53%。

請繼續往下閱讀...

外國債權直接風險依部門別分析，以非銀行之私人部門占61.07%為主，銀行占30.16%次之，公共部門則占8.76%；依國家類別分析，以已開發國家占53.18%為主，開發中國家及境外中心分別占25.19%及21.03%；依地區別分析，以亞洲及太平洋地區占47.03%為主，其次為美洲及加勒比海地區占29.74%，歐洲地區占19.95%。

另外，本國銀行12月底外國債權直接風險前十大國家（地區），依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3,356億美元，占我國外國債權直接風險餘額之73.93%。

而在對中國大陸部分，12月底對中國大陸直接風險為474億美元，較9月底增加36億美元或8.2%；最終風險為681億美元，較9月底增加30億美元或4.57%。

央行官員表示，美國債權直接風險因資金拆存及證券化商品投資增加、續創歷史新高紀錄，且已連續18季位居外國債權直接風險第一大國；而對中國大陸直接風險增加，除了受金融債券投資跟資金拆存增加等因素之外，也因人民幣在12月底時相較9月升值，致使換算成美元統計之後的債權金額增加。

另外，今年第一季因為疫情擾亂金融市場秩序，對於本國銀行曝險是否有嚴重影響，央行官員指出，放款很難在短期內做大幅調整，應該對於曝險程度不會有非常大影響，主要還是要看匯率走勢。此外，本國銀行曝險對國內比較多，不像國際銀行海外曝險很高，因此國銀還是比較關心疫情對國內衝擊。

ET快訊
撐不住！燦星網決議：出清燦星旅股權53.1%
美國女困倫敦「真的很絕望」！她拍片哭求：想回中國　結局出爐
謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量
16縣市豪大雨特報！明起轉濕涼「降10度」　清明連假天氣曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

佳世達去年歸屬母公司淨利35.75億元　EPS 1.82元

川普禁採購中國大陸產品　貿協舉辦美TAA說明助台商搶市

威剛去年轉盈　擬配息1.4元、配息率近七成

撐不住！燦星網董事會決議：出清燦星旅股權53.1%

美國確診人數超越中國衝擊！歐股早盤低迷...英國指數跌近4%、法西跌逾2%

應廣今掛牌漲14%　中籤率3.3%

裕隆將發布重訊　30日暫停交易

108 Q4國銀海外曝險增加近200億美元　美國連18季位居最大債務國

文曄股東會通過補選獨董丁克華及增資案　與祥碩換股案補件中

鬆綁！財政部放寬扶養父母條件　未滿60歲收入低於8.8萬調至17.5萬

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

佳世達去年歸屬母公司淨利35.75億元　EPS 1.82元

川普禁採購中國大陸產品　貿協舉辦美TAA說明助台商搶市

威剛去年轉盈　擬配息1.4元、配息率近七成

撐不住！燦星網董事會決議：出清燦星旅股權53.1%

美國確診人數超越中國衝擊！歐股早盤低迷...英國指數跌近4%、法西跌逾2%

應廣今掛牌漲14%　中籤率3.3%

裕隆將發布重訊　30日暫停交易

108 Q4國銀海外曝險增加近200億美元　美國連18季位居最大債務國

文曄股東會通過補選獨董丁克華及增資案　與祥碩換股案補件中

鬆綁！財政部放寬扶養父母條件　未滿60歲收入低於8.8萬調至17.5萬

送完包裹被告知「我在居家檢疫」　高雄郵差嚇壞

接見民間監督司改聯盟　蔡英文：期許共同推進司法改革成果

被懷疑劈腿…她慘遭痛毆、逼脫內褲！恐怖男友判刑7個月

中職／明星賽受疫情波及　確定史上首度停辦

土耳其淪陷！　吳鳳擔心家人…妹妹曝現況「完全不敢出門」

他愛地球花27萬蓋「超前衛空氣混凝土圓房」　冬暖夏涼外觀超吸睛！

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

新光三越「初夏購物節」150萬組美妝優惠齊發　3大攻略術搶便宜不手軟

陳家欽聲明：光明磊落、絕無不法！　檢舉人「對慣例誤解」

NBA Store Taiwan強力主打　MK春夏商品潮人必備行頭

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

財經熱門新聞

朱國榮拉攏詹家成員　再砸6億搶泰山經營權

快訊／美國300萬人失業！道瓊開盤暴漲500點

行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚

加油再等等！專家預估下周九五無鉛油價跌破20元

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

影／台股失守萬點　存股族還要不要參與除權息？

他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

撐不住！燦星網董事會決議：出清燦星旅股權53.1%

美光大手筆捐10億元救助及30萬個口罩　

雲朗攜手老爺、凱撒聯合員工旅遊　祭上億元通用券共渡「疫」關

實體黃金供不應求　金價本周已漲近8%

綜所稅鬆綁！財政部放寬扶養父母條件

台股翻黑！高點下殺逾200點　台積電、大立光跌逾2％

裕隆將發布重訊　30日暫停交易

更多熱門

相關新聞

央行調降金融機構準備金乙戶存款利率　明起生效

央行調降金融機構準備金乙戶存款利率　明起生效

央行於今年3月19日理事會決議，各項政策利率自3月20日起，分別調降0.25個百分點，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率分別調降為1.125%、1.5%、3.375%，改寫歷史新低紀錄，而大多數銀行已配合調整其牌告利率。

跟進貸款加碼降息？顧立雄這樣說

跟進貸款加碼降息？顧立雄這樣說

台灣資金充裕！　央行：有足夠流動性支應金融情勢變動

台灣資金充裕！　央行：有足夠流動性支應金融情勢變動

央行2000億融通貸款造福中小企業　200萬以下貸款利率不高於1%

央行2000億融通貸款造福中小企業　200萬以下貸款利率不高於1%

股市不只牛市、熊市　美股上竄下跳如「猴市」更令投資人忐忑！

股市不只牛市、熊市　美股上竄下跳如「猴市」更令投資人忐忑！

關鍵字：

央行中央銀行國家風險直接風險最終風險曝險國銀

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面