108 Q4國銀海外曝險增加近200億美元　美國連18季位居最大債務國

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（27）日公布本國銀行12月國家風險統計，12月底本國銀行外國債權直接風險餘額為4,540億美元，較108年9月底增加198億美元或4.56%，主要是對銀行部門債權增加所致。

由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，12月底最終風險淨額為4,361億美元，較108年9月底增加189億美元或4.53%。

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外國債權直接風險依部門別分析，以非銀行之私人部門占61.07%為主，銀行占30.16%次之，公共部門則占8.76%；依國家類別分析，以已開發國家占53.18%為主，開發中國家及境外中心分別占25.19%及21.03%；依地區別分析，以亞洲及太平洋地區占47.03%為主，其次為美洲及加勒比海地區占29.74%，歐洲地區占19.95%。

另外，本國銀行12月底外國債權直接風險前十大國家（地區），依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3,356億美元，占我國外國債權直接風險餘額之73.93%。

而在對中國大陸部分，12月底對中國大陸直接風險為474億美元，較9月底增加36億美元或8.2%；最終風險為681億美元，較9月底增加30億美元或4.57%。

央行官員表示，美國債權直接風險因資金拆存及證券化商品投資增加、續創歷史新高紀錄，且已連續18季位居外國債權直接風險第一大國；而對中國大陸直接風險增加，除了受金融債券投資跟資金拆存增加等因素之外，也因人民幣在12月底時相較9月升值，致使換算成美元統計之後的債權金額增加。

另外，今年第一季因為疫情擾亂金融市場秩序，對於本國銀行曝險是否有嚴重影響，央行官員指出，放款很難在短期內做大幅調整，應該對於曝險程度不會有非常大影響，主要還是要看匯率走勢。此外，本國銀行曝險對國內比較多，不像國際銀行海外曝險很高，因此國銀還是比較關心疫情對國內衝擊。