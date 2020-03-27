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文曄股東會通過補選獨董丁克華及增資案　與祥碩換股案補件中

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▲▼文曄股東會。（圖／業者提供）

▲文曄股東會。（圖／業者提供）

記者周康玉／新竹報導

半導體通路商文曄（3036）今（27）召開股東常會，通過丁克華為獨立董事候選人議案，以及私募特別股、私募普通股及以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案，總計不超過1.7億股。

補選獨董後，文曄將從原本的7席董事增加為8席，包括4席董事、3席獨立董事。

請繼續往下閱讀...

文曄股東會出席率約達86%，因應新冠肺炎的相關防疫措施，會者全程配戴口罩，並以一公尺以上的梅花座排列座位，全程遵循金管會推行因應防疫召開股東會之作業指引。

文曄表示，取得或處分資產處理程序修正討論案超過出席股東九成以上支持，私募特別股、私募普通股及以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案，三案總計不超過1.7億股，皆獲86%以上出席股東支持通過，未來將可授權董事會因應新冠肺炎疫情，實施更有彈性的策略來降低債本比、提升財務結構與持續提升公司的長期競爭力。

另針對文曄和祥碩（5269）交換股份案，雙方原預計每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，但日前因證期局公告雙方相互受讓股權案，有申報書件應記載事項不充分，故停止申報生效。對此今日也有股東提問，文曄表示，目前都在進度處理中，補件資料準備好就會送，但現階段處於「緘默期」，故不方便陳述更多的細節，一切換股內容還是以先前公告的換股事宜為主。

文曄董事長鄭文宗主持股東會。（圖／業者提供）

▲▼文曄股東會。（圖／業者提供）

因應疫情，文曄股東會採梅花座等相關措施，下同。（圖／業者提供）

▲▼文曄股東會。（圖／業者提供）

▲▼文曄股東會。（圖／業者提供）

▲▼文曄股東會。（圖／業者提供）

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