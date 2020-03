實習記者施怡妏/綜合報導

新加坡的天空疑似出現UFO,一名網友26日在Facebook上傳一段影片,在灰雲密布的天空中出現一個巨形的圓形物體,底部還有閃爍燈光,引來網友熱議。有網友指出,這則影片片段可能是前年在互聯網上流傳的部分電腦特技片段。

臉書「Revealed」26日早晨貼出一則直播影片,以「UFO in the sky over Singapore」為標題,拍射地點東部勿洛水庫(Bedok Reservoir)的上空,躲在雲層中不名物體疑似是UFO,神祕的圓形外觀,底部還有燈光閃爍,吸引7萬多名網友分享。

有人認為可能是因為在室內拍攝,玻璃反射造成的現象,或是只是窗戶上的污漬,但也有不少人相信是真的UFO現身。但有人踢爆這個假消息,認為這是電腦特效製作短片,經過後製之後上傳上來的。