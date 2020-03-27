分手統一精工　中油：四月起終止供油速邁樂加油站

▲台灣中油公司今（27）日宣佈與統一精工旗下速邁樂加油站終止合作，請消費者未來繼續支持台灣中油連鎖經營體系加油站。（圖／中油提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司今（27）日宣佈，與統一精工旗下速邁樂加油站今年契約到期，雙方將自四月起終止合作關係，停止供油給速邁樂加油站；中油表示，請消費者未來繼續支持台灣中油連鎖經營體系加油站。

台灣中油與「統一精工股份有限公司(以下稱統一精工)」自民國86年起展開合作，由台灣中油提供優質油品並輔導設立「Smile速邁樂加油站」。20多年來，逐步引領統一精工旗下速邁樂加油站致力提升精緻服務，惜因與統一精工今(109)年契約到期，雙方自4月1日起終止合作關係，暫時劃下句點。

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台灣中油主管表示，成立70餘年來，除提供加盟站與直營站「油純量足」之油品，更投入大量資源加強工安環保、軟硬體設備升級及人才培訓，積極輔導全台1,300多個加盟站提升各項服務品質，朝精緻服務及品牌經營邁進。

台灣中油表示，締造出連續15年蟬聯《管理雜誌》消費者心目中理想品牌加油站第1名、連續19年蟬聯《讀者文摘》信譽品牌白金獎等良好紀錄，更於去年榮獲第16屆《國家品牌玉山獎》最佳人氣品牌全國首獎，為國內首家得獎之加油站業者，再再肯定台灣中油長期在加油站品牌經營及企業永續的努力成果。