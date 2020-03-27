合成女同學不雅照...取名「熟人凌辱」　男高生「超瞎處罰」曝…家長全傻眼

▲男學生利用女同學的照片合成不雅照。（示意圖／取自pakutaso圖庫）

記者黃心瑀／綜合報導

「N號房事件」在韓國越演越烈，現在則是傳出一名年紀只有高中的男學生，將學校至少5名女同學的臉跟不雅照片合成之後，上傳到了網路並遭到公開；消息一出，相關學校在查出有該事之後，竟然只責罰該名男學生「禁止學校出席10天」，隨後繼續讓受害者跟加害者一同上課，讓人十分傻眼。

根據韓國媒體《TV朝鮮（TV조선）》26日報導中指出，該名男高中生在上學期間，利用5名女同學的照片，將頭部截下後與不雅照片合成，並且放到網路上與大家共享。



據悉，該起不雅照合成事件最初發生在2019年，其中一名受害女高中生的父親A某正巧是學校的生活指導部負責人，當時接獲消息時了解到，校內發生了一起校園性暴力事件，但是是在其他同學不知道的情況下發生的，男學生自行合成了名為「熟人凌辱」的照片，把5名女同學的臉部跟色情照片合成後，在網路上流傳。

A某表示，男學生的行為已經超過了開玩笑的界線，照片甚至是像N號房一樣被流傳、擴散開來，只好向其中一名知情老師提報，並且討論是否要告知校方或是通知警察；事情被公開後，A某說學校要針對男學生進行紀律處分，一開始還很欣慰終於加害者能夠受到處罰，沒想到學校竟然只給出「禁止出席10天」的責罰，而且加害者回校後還若無其事地，繼續跟受害者在同一個地方上課。

報導中指出，在警方介入的調查期間內，A某透過證據發現，受害者不僅僅只有5人，而且還包含男學生在學校內的學姊、妹，甚至是已經畢業的人。