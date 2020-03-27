疫情影響　2月景氣分數降1分、續呈綠燈

▲整個2月都受到疫情的影響，使得上個月景氣分數降低1分。（示意圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（27）日公布2月景氣對策信號綜合判斷分數，受到疫情影響，2月份的分數為24分，較1月降低1分，燈號續呈綠燈；國發會指出，在9項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈、批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；股價指數由紅燈轉呈黃紅燈、工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈、製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘4項燈號不變。

因為2月一整個月都受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，股市、工業生產、製造銷售，以及•批發、零售及餐飲業受到波及，因此分數皆有所下滑。

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國發會表示，近期疫情擴大蔓延至全球，已對全球經濟造成嚴重影響，主要國際機構相繼下修今年全球經濟成長預測值，恐為金融海嘯以來新低。且疫情後續發展尚未明朗，短期內可能加劇對全球貿易、投資、消費的衝擊，對台灣整體經濟的影響，亟需密切注意並妥為因應。

不過國發會也認為，目前台灣政府已制定防疫特別條例，推動防疫、紓困及振興相關措施，以確保國人健康及產業經濟穩健；同時，將加快、加速、加大推動公共建設與督促執行效率，扮演經濟火車頭角色，進一步穩定經濟成長動能。