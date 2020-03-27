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寶二水庫蓄水率剩3成！寶山水庫只能再撐29天　竹科啟動2大節水措施

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記者陳凱力／新竹報導

因應新冠肺炎防疫用水大增，加上近日來水庫集水區降雨量偏少，供應新竹地區用水的寶山、寶二水庫蓄水率分別只剩4成與3成，若春雨遲遲不來，兩座水庫恐面臨缺水狀態，自來水公司除了呼籲民眾要節約用水外，竹科也啟動廠商自主節水3%，以及夜間減壓供水等兩措施節水。

▲寶二水庫蓄水率剩3成！寶山水庫只能再撐29天　竹科啟動2大節水措施。（圖／記者陳凱力攝）

▲根據台灣水庫即時水情網站顯示，寶山水庫僅能再撐29天。（圖／記者陳凱力攝）

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由於新竹地區2020年降雨量屬「正常偏少」，因此寶山、寶二水庫的蓄水率正呈現快速下降趨勢；3月21日的兩水庫蓄水率分別為：寶山水庫46.9%、寶二水庫36.1%，相隔不到7日，今日的寶山水庫則降到41.8%與寶二水庫的34%，雖目前水利署的水情燈號仍標示為正常「藍燈」，但兩座水庫的蓄水率快速下降也令人擔憂。

▲寶二水庫蓄水率剩3成！寶山水庫只能再撐29天　竹科啟動2大節水措施。（圖／翻攝台灣水庫即水情）

▲根據台灣水庫即時水情網站顯示，7日內兩座水庫的蓄水率快速下降。（圖／翻攝台灣水庫即時水情網站）

根據水利署台灣水庫即時水情顯示，寶二水庫今日的蓄水率為34%，約剩1072萬立方米的水，若依目前的下降速度來看，估計寶山水庫只能再撐60天。寶山水庫的蓄水率雖然有41.8%，但根據「台灣水庫即時水情」網站顯示，只能再撐29天。

自來水三區管理處表示，根據氣象預測，未來4月、5月會有幾波鋒面帶來雨水，依進水量及用水量推估，5月底前供水應該無虞，同時自來水公司也準備在水庫附近的集水區進行人工造雨，盼能增加水量。另外，竹科管理局也要求轄內廠商自主節水3%，並且實施夜間減壓供水。

▲寶二水庫蓄水率剩3成！寶山水庫只能再撐29天　竹科啟動2大節水措施。（圖／記者陳凱力攝）

▲寶二水庫僅能再支持60天。（圖／記者陳凱力攝）

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