市場預期更多振興方案　亞股週五普遍上漲、美元失去動力

▲週五亞股普遍上漲，市場預估決策者將推更多振興措施。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

《路透社》報導，由於市場預估決策者將會推出更多振興經濟的措施，雖然美國失業人數增至創紀錄的300萬人，亞股今（27）日仍普遍上漲，經過一週強勁表現後，日股上漲了17.14％。

但這波漲勢，並沒有延續到歐股，歐股今天早盤普遍下跌。

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▲美元經歷兩週上漲後下跌，顯示聯準會緩解了美元資金市場緊縮。（圖／pakutaso）

各國央行解決美元短缺 美元兌主要貨幣下跌

據報導，美國現在是感染新冠病毒（COVID-19）病例最多的國家，隨著疫情衝擊經濟活動，且增加醫療保健支出，決策者可能需要提供更多振興措施。

美國眾議院通過2.2兆美元（約新台幣66.48兆元）的振興計劃，且聯準會已將利率下調至零，並推出量化寬鬆政策（QE）；此外，聯準會還將為企業貸款提供直接的支援。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國很可能陷入衰退，他不尋常地在數據顯示前就承認經濟已經萎縮的消息。

東京大和證券（Daiwa Securities）的外匯策略師石木幸男表示：「股市的反應顯示，仍有些人希望市場採取一些刺激措施，認為市場有點超賣了。」

全球股市這週大步前進，部分原因是大多數國家央行已經積極使用寬鬆政策，各國政府也透過大量財政支出來支援。另外，G20主要經濟體的領導人週四也承諾，將向全球經濟注入超過5兆美元（約新台幣151兆元），支援開發中國家的經濟和損失。

▲能源市場陷入了拉鋸戰。（圖／達志影像／美聯社）

貨幣市場

在貨幣市場中，美元是主要角色，但先前瘋狂購買美元的現象開始減少。亞洲匯價下跌，美元兌瑞士法郎、英鎊和歐元也都出現急劇下跌。

分析師表示，美元在經歷了兩週的上漲後下跌，顯示聯準會為緩解美元資金市場緊縮而做出的努力正在奏效。

10年期美國國債的收益率下降至0.79％，而兩年期收益率微升至0.28％。依據聯準會採取的非常手段來提振市場和大規模振興方案，收益率可能會每週下降。

在振興經濟與擔憂石油供應過剩之間，能源市場也陷入了拉鋸戰。

用來避險的黃金價格略低，金價下跌約0.34％至每盎司1,626美元，在倫敦和紐約的價格出現巨大分歧之後，黃金市場參與者對供應緊縮仍感擔憂。

▲黃金市場參與者對供應緊縮仍感擔憂。（圖／路透）



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