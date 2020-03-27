宏碁響應「地球一小時」　號召全球辦公室減碳守護地球

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（27）日宣布，從2012年起連續9年響應荒野保護協會舉辦的「地球一小時」行動，今年更跳脫以往，除了關閉宏碁大樓招牌燈及建國北路大型廣告燈外，更將展開全球辦公室為期一個月的關燈行動，號召全球宏碁同仁一起節能減碳、守護唯一的地球。

宏碁表示，「地球一小時（Earth Hour）」是一個世界性節能活動，主要在每年3月最後一個周六晚間8點30分至9點30分發起共同關燈行動。

請繼續往下閱讀...

宏碁指出，世界自然基金會（WWF） 從2007年在澳洲雪梨發起「地球一小時」行動，目前全球約有188個國家、區域與超過1.8個多個世界地標，藉由「關燈」共同呼籲大眾正視氣候變遷議題。

宏碁分享，今年3月28日星期六為2020年「地球一小時」行動日，宏碁除了在台灣與全球同步串連關燈一小時外，更號召全球辦公室從4月8日起每周三進行關燈一小時活動，藉由實際行動響應關燈減碳愛地球。

宏碁強調，集團積極推廣環境保護理念，自2019年起推動「Project Humanity」計畫，邀請全球員工一起關懷環境議題，透過數位科技開發App，舉辦全球30個綠行動挑戰，結合環境教育、社群支持及解決方案，進而凝聚共識並發揮影響力，為生態永續共盡心力。