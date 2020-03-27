台指期失守9600點　分析師：短彈格局、震盪往下機率大

▲台指期3月27日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（27）日受美股激勵，開盤大漲268點，來到9899點，早盤一度站上9910點，漲279點，不料靠近萬點附近賣壓湧現，隨即一路震盪往下，尾盤甚至翻黑，終場以9583點作收，下跌48點，與現貨相較，逆價差115.92點。

展望後市，統一期貨投顧部分析師劉恆誌分析，近日反彈都是短期效應，還是要回歸疫情是否獲得控制，因此未來走勢將會震盪往下。

請繼續往下閱讀...

劉恆誌表示，昨晚美國公布的失業人口數據非但沒讓美股下跌，反倒是道瓊指數出現大漲，其實這樣的狀態是不太合理，不過市場投資人的預估是，當數據越糟糕，聯準會就可能有機會再度出手救市，因此促成美股大漲。

劉恆誌說，而今天台指期受昨晚美股大漲影響，開盤也出現大幅上漲，不過就在靠近萬點附近就出現賣壓，收盤甚至跌破9600點，這其實是因為目前的反彈都是短期反彈，都是因為經濟刺激政策所致，且這些救市措施並無法讓疫情減緩，因此整體市場都還是短彈格局，未來仍舊是偏空，且外資目前就籌碼部分來看，也並未由空轉多。

因此，劉恆誌也說，未來格局會震盪往下，而下周一到底是否會出現大跌，就要看今晚美股表現，若大幅下跌，下周一台指期也不太妙。

