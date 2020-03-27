元太科技去年營收136億元　每股稅後盈餘2.72元

▲元太科技總經理李政昊。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

E Ink元太科技（8069）今（27）日召開線上法說會，公告2019年第4季合併營收為34.33億元，稅後淨利6.13億元，稅後每股盈餘(EPS)0.54 元；2019全年合併營收136億元，稅後淨利30.8億元，稅後每股盈餘2.72元。

元太科技表示，2019年電子紙薄膜的銷售業務持續成長，而電子紙模組的銷售則小幅下滑，以致於全年營收較2018略為衰退4%，但去年第4季毛利率持續較前一季成長，使得2019全年毛利率達到歷史新高44.4%。

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回顧2019年，元太科技指出，去年獲經濟部頒發第5屆中堅企業獎的「卓越中堅企業獎」，肯定公司經營團隊的精實且高效營運管理，精進電子紙技術與拓展電子紙應用，推動公司穩健成長的成果，並在經濟、環境與社會等三大面的永續發展耕耘成果，連續3年榮獲台灣企業永續獎肯定。

元太科技分享，印刷式彩色電子紙運用新型彩色印刷技術再結合電子紙的顯示技術，具有像黑白電子紙反應速度一樣快的特點，且長時間閱讀也不會造成眼睛疲勞，彩色顯示柔和溫潤，並較過去玻璃彩色濾光片電子紙更加輕薄，並具備較好的光學品質，適用於閱讀、教育、專業人士應用領域。

元太科技說明，新冠肺炎疫情席捲全球，全球遠距教學教育或居家雲端學習市場正值風潮，印刷式彩色電子書閱讀器將能優化學生的智慧學習體驗，因此在終端品牌也已率先發表採用此技術的彩色電子書閱讀器，預計將在今年中問市。

元太科技補充，目前各國面臨嚴峻的疫情，大型電子紙看板於智慧城市建構中，正充份發揮其具有傳遞動態緊急應變訊息的特性，不須挖路埋電線即可完成安裝，僅要安裝太陽能板即可供電運作的優異省電特性，在全球同步防堵疫情之際，可將最新疫情資訊傳達給予大眾。

元太科技強調，全球疫情蔓延之際，因民眾大量採購物資，使得零售商在物流及商品上下架作業爆增，產品售價及銷售資訊的調整工作，讓原已吃緊的人力調度更形艱難，使得零售業經營者，加速認知電子紙貨架標籤等基礎建設能帶來的重要性及價值，預期電子貨架標籤需求及安裝成長可期。

展望2020年，元太科技表示，業務推展將持續發展電子書閱讀器、電子筆記本及物聯網等應用市場，除提供效能更佳的黑白電子紙產品外，並將提升軟性電子紙產品的生產良率，整合技術發展能量，以縮短產品開發週期、加速產品上市時程，持續提升生產效能進行生產自動化。