　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

元太科技去年營收136億元　每股稅後盈餘2.72元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲步入彩色電子紙元年　元太總經理李政昊：明年推全彩電子閱讀器。（圖／記者姚惠茹攝）

▲元太科技總經理李政昊。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

E Ink元太科技（8069）今（27）日召開線上法說會，公告2019年第4季合併營收為34.33億元，稅後淨利6.13億元，稅後每股盈餘(EPS)0.54  元；2019全年合併營收136億元，稅後淨利30.8億元，稅後每股盈餘2.72元。

元太科技表示，2019年電子紙薄膜的銷售業務持續成長，而電子紙模組的銷售則小幅下滑，以致於全年營收較2018略為衰退4%，但去年第4季毛利率持續較前一季成長，使得2019全年毛利率達到歷史新高44.4%。

請繼續往下閱讀...

回顧2019年，元太科技指出，去年獲經濟部頒發第5屆中堅企業獎的「卓越中堅企業獎」，肯定公司經營團隊的精實且高效營運管理，精進電子紙技術與拓展電子紙應用，推動公司穩健成長的成果，並在經濟、環境與社會等三大面的永續發展耕耘成果，連續3年榮獲台灣企業永續獎肯定。

元太科技分享，印刷式彩色電子紙運用新型彩色印刷技術再結合電子紙的顯示技術，具有像黑白電子紙反應速度一樣快的特點，且長時間閱讀也不會造成眼睛疲勞，彩色顯示柔和溫潤，並較過去玻璃彩色濾光片電子紙更加輕薄，並具備較好的光學品質，適用於閱讀、教育、專業人士應用領域。

元太科技說明，新冠肺炎疫情席捲全球，全球遠距教學教育或居家雲端學習市場正值風潮，印刷式彩色電子書閱讀器將能優化學生的智慧學習體驗，因此在終端品牌也已率先發表採用此技術的彩色電子書閱讀器，預計將在今年中問市。

元太科技補充，目前各國面臨嚴峻的疫情，大型電子紙看板於智慧城市建構中，正充份發揮其具有傳遞動態緊急應變訊息的特性，不須挖路埋電線即可完成安裝，僅要安裝太陽能板即可供電運作的優異省電特性，在全球同步防堵疫情之際，可將最新疫情資訊傳達給予大眾。

元太科技強調，全球疫情蔓延之際，因民眾大量採購物資，使得零售商在物流及商品上下架作業爆增，產品售價及銷售資訊的調整工作，讓原已吃緊的人力調度更形艱難，使得零售業經營者，加速認知電子紙貨架標籤等基礎建設能帶來的重要性及價值，預期電子貨架標籤需求及安裝成長可期。

展望2020年，元太科技表示，業務推展將持續發展電子書閱讀器、電子筆記本及物聯網等應用市場，除提供效能更佳的黑白電子紙產品外，並將提升軟性電子紙產品的生產良率，整合技術發展能量，以縮短產品開發週期、加速產品上市時程，持續提升生產效能進行生產自動化。

ET快訊
國道1號218K車禍！8車連環追撞　4人送醫全線封閉
小S思念《康熙》尬舞劉真「她沒有離開」　暖慰辛龍：要哭也陪你
警政署長陳家欽涉偽造文書　內政部移送5人北檢偵辦
傳財經大老媳婦確診住院「吵要吃漢堡」！陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鬆綁！財政部放寬扶養父母條件　未滿60歲收入低於8.8萬調至17.5萬

寶二水庫蓄水率剩3成！寶山水庫只能再撐29天　竹科啟動2大節水措施

除了遠距教學　Adobe再釋出網路會議90天免費方案

分手統一精工　中油：四月起終止供油速邁樂加油站

血庫拉緊報！台酒號召民眾捐血　送防疫酒精和泡麵

台指期失守9600點　分析師：短彈格局、震盪往下機率大

疫情影響　2月景氣分數降1分、續呈綠燈

宏碁響應「地球一小時」　號召全球辦公室減碳守護地球

元太科技去年營收136億元　每股稅後盈餘2.72元

不計代價救市！G20承諾注資5兆美元　印度央行宣布降息3碼至4.40%

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

鬆綁！財政部放寬扶養父母條件　未滿60歲收入低於8.8萬調至17.5萬

寶二水庫蓄水率剩3成！寶山水庫只能再撐29天　竹科啟動2大節水措施

除了遠距教學　Adobe再釋出網路會議90天免費方案

分手統一精工　中油：四月起終止供油速邁樂加油站

血庫拉緊報！台酒號召民眾捐血　送防疫酒精和泡麵

台指期失守9600點　分析師：短彈格局、震盪往下機率大

疫情影響　2月景氣分數降1分、續呈綠燈

宏碁響應「地球一小時」　號召全球辦公室減碳守護地球

元太科技去年營收136億元　每股稅後盈餘2.72元

不計代價救市！G20承諾注資5兆美元　印度央行宣布降息3碼至4.40%

膽小胖貓追女仔困20米樹頂5天　消防員用水砲把牠擊落

中華隊正常備戰U23　棒協建議U15往後延

民眾黨主張蘇貞昌上陣　葉毓蘭：把陳時中換掉大不智

紐約醫「確診也得工作」　急診室成培養皿…護理師0休假染疫身亡

單身台男30歲後下班在幹嘛？ 他嘆「只能狂噴隊友」...網淚推：以為在看自介

東京都知事提案　東奧選手村轉肺炎隔離住所用

中職二軍／劉基鴻三壘安又開轟　味全14比5賞富邦5連敗

「安撫衣→羞恥衣」媽穿到流汗！　獒犬眼神死「身材缺點」全顯露

鬆綁！財政部放寬扶養父母條件　未滿60歲收入低於8.8萬調至17.5萬

寶二水庫蓄水率剩3成！寶山水庫只能再撐29天　竹科啟動2大節水措施

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

財經熱門新聞

朱國榮拉攏詹家成員　再砸6億搶泰山經營權

快訊／美國300萬人失業！道瓊開盤暴漲500點

行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚

加油再等等！專家預估下周九五無鉛油價跌破20元

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

影／台股失守萬點　存股族還要不要參與除權息？

他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

美光大手筆捐10億元救助及30萬個口罩　

雲朗攜手老爺、凱撒聯合員工旅遊　祭上億元通用券共渡「疫」關

台股翻黑！高點下殺逾200點　台積電、大立光跌逾2％

實體黃金供不應求　金價本周已漲近8%

載具存發票　占比達21.9%

國際能源署示警！原油需求大幅下滑　油價期貨昨暴跌逾7%

台積電基金會捐上百套實驗室等級淨氣面罩　張淑芬：感謝醫檢人員！ 　

更多熱門

相關新聞

電子紙標籤智慧包裝盒！　元太科技攜手LivingPackets推「THE BOX」

電子紙標籤智慧包裝盒！　元太科技攜手LivingPackets推「THE BOX」

E Ink元太科技（8069）今（7）日宣布，攜手引領智慧物流包裝箱設計的廠商LivingPackets，為商業用戶與終端消費者，推出一款兼具永續、可重複使用的電子紙標籤智慧包裝解決方案「THE BOX」。

元太攜手振曜、Readmoo　為嘉義學童打造「電子書閱讀器行動圖書館」

元太攜手振曜、Readmoo　為嘉義學童打造「電子書閱讀器行動圖書館」

元太彩色電子紙技術新突破　進軍電子書閱讀器與零售看板

元太彩色電子紙技術新突破　進軍電子書閱讀器與零售看板

元太柯富仁辭董座、李政昊暫代

元太柯富仁辭董座、李政昊暫代

步入彩色電子紙元年　元太李政昊：明年推全彩電子閱讀器

步入彩色電子紙元年　元太李政昊：明年推全彩電子閱讀器

關鍵字：

元太科技電子紙薄膜彩色電子紙

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面