京都大學念4年！男大生「肥宅→花美男」　網驚：根本是轉世

▲京都大學男大生4年的驚人變化。（圖／翻攝自twitter／谷口柊弥）



實習記者周依儒／綜合報導

有句話說「胖子都是潛力股」！日本京都大學一位學霸，日前在網路上分享他4年前剛入學和現在的畢業照對比圖，變化之大驚呆一大票網友，「用腦真的會消耗脂肪啊」、「念法律系的都會魔法」？

畢業於全球百大的京都大學谷口柊彌「@Shu8__603」於24日PO上一組對比照，一張是他剛考進京大法律系時，外表完全就是一個普通到不行的肥宅，臉型、體型都很圓潤，且還帶著書呆子眼鏡，走在路上回頭率根本是0。

4年後他站在同一個地方拍照，但照片中的人卻從普男搖身一變成花美男，不但整個人瘦身成功也畫了淡妝，頭髮乾淨俐落梳著現今最潮的髮型，身上穿著合身的名牌西裝套裝，甚至還戴了耳環做裝飾。谷口柊彌PO出照片時也不忘自嘲，「把人性和脂肪當作代價，換來學歷和法律知識」。

貼文一發許多網友也震驚表示「確定是同一個人？」、「用腦竟然會消耗成這樣」、「根本不是整形，是轉世」。不過也有許多眼尖網友指出，「同一個背景，4年後卻整個歪掉？」更大酸「這4年應該是學修圖吧」。谷口柊彌在隨後也po出許多日常生活照來反擊。