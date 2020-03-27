紐約醫「確診也得工作」　急診室成培養皿…護理師0休假染疫身亡

▲紐約市布魯克林醫院中心（Brooklyn Hospital Center）的檢疫團隊人員。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國成為新冠肺炎（COVID-19）確診數最多的國家，超越中國與義大利，成為重災區的紐約州多名醫護人員不勘負荷，形容急診室就像「細菌培養皿」。還有醫療工作者私下透露，他們被告知就算確診，只要沒有症狀，仍可以繼續工作。

《美聯社》描述了紐約市醫療人員面臨的困境。蒙特弗爾醫療中心（Montefiore Medical Center）護理師馬修（Benny Mathew）得知他已確診新冠肺炎，擔心可能傳染給妻子與兩名女兒。他形容，急診室就像培養皿，對於疫情演變至今他很生氣，因為美國本可掌握時機，提早取得足夠的防護裝備，「但我們卻認為這種事情不會發生。」

多名醫師、護理師都表示，急診室與加護病房的工作環境不斷惡化，照顧者面臨危機，此外由於口罩、防護服等的資源有限，醫療人員一整天都得穿著同樣的衣服。患者所使用的呼吸器也不夠，醫師可能很快得被迫抉擇，到底要優先給予哪位病患。

或許最令人不安的，是官方改變了指導方針，默許接觸到確診患者的醫療人員只要沒有表現出症狀，就能繼續工作。一些醫護人員表示，他們被告知即使對於病毒的檢驗呈陽性，但沒症狀的話還是可以工作。

▲紐約一家醫療機構內部。（圖／路透）



紐約州西徹斯特郡聖文森特醫院（St. Vincent’s Hospital）護理人員達席爾瓦（William da Silva）說，他確信自己感染了新冠肺炎，卻始終無法接受檢驗，他已與懷孕的妻子跟孩童隔離。他認為，自己讓家人陷入危險中，「很明顯我們根本不重要」，心灰意冷的他之後不願再回到醫院工作。

報導還指出，一名護理師連續工作數周後死於新冠肺炎，其他醫療人員只能把垃圾袋當作防護服，相當沮喪。來到皇后區的艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital），光是一天就有13名新冠肺炎患者死亡。紐約市的救護電話響個不停，26日就響了近5800次。

截至26日，紐約市報告2萬1873例確診、281死，至少3900名患者住院；不過官員表示，沒有醫療人員確診或死亡的數據。紐約州護理師協會則稱，至少67名護理師確診。

隨著疫情蔓延國際，全球醫療人員似乎都面臨相同處境。據信中國有超過3000名醫護人員感染；至於義大利超過7.4萬的確診數中，醫療工作者就佔了十分之一。

▲新冠肺炎疫情重創美國。（圖／路透社）



紐約市至少一名醫療人員死於新冠肺炎，他是西奈山醫院西區急診室的護理師凱利（Kious Kelly）。在他所任職的醫院，曾有3名護理人員穿著垃圾袋拍照。

與凱利一起工作8年的另一名護理師已經病倒，她透過電郵告訴《美聯社》，自疫情在紐約爆發以來，凱利好幾周都沒休息。她不願透露姓名，因為醫院威脅若是員工受訪就要開除，她回憶，凱利生前辛勤工作，推病床、轉移病患，還說自己想要重回校園，「他的死訊讓我崩潰了，我一直哭。」

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）26日誓言，會替醫護人員提供所需的物資，至少這周的物資是足夠的。同時，紐約州已接受紐約大學醫學院的提議，同意完成最後一年培訓的學生能提早成為醫師，立刻加入抗疫戰線。

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