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張淑芬為台積電基金會走跳　張忠謀叮嚀：不准握手

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▲▼台積電慈善基金會董事長張淑芬 。（圖／記者周康玉攝）

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬今日出席公益活動。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬今（27）日代表台積電出席公益活動，台積電創辦人張忠謀特別叮嚀她「不要握手」。

張淑芬表示，她今天要外出，張忠謀滿緊張的，要她不要跟人握手。她轉述張忠謀的話指出，中國人有一個很好的習慣，就是拱手不握手，要她出門不要跟人握手，杜絕接觸及感染病毒的機會。

請繼續往下閱讀...

張淑芬表示，近日她和張忠謀的生活非常簡單，也很「無聊」，大多在家畫畫、閱讀，也不外食，希望這種日子趕快過去。

針對日常的居家防疫，張淑芬先前分享過，她會多吃增強免疫力的蔬果，平常勤洗手、回家用鹽水漱口，今日她也強調，保護自己，就是不給別人、甚至防疫單位添麻煩。

今日記者會過程中，只要主講者換人，麥克風就消毒一次，記者拿麥克風時，也保持30公分以上距離。張淑芬特別在鏡頭前向丈夫張忠謀喊話：「要讓先生知道，麥克風有消毒！」

針對近日有境外移入的確診病例，張淑芬表示，目前有這麼多人願意返回台灣，表示對台灣的信任，除了支持政府外，也應該保護自己。她不懂為什麼還有人要出去玩甚至開party，張淑芬半開玩笑地說「應該要把他抓起來」。

台積電慈善基金會董事長張淑芬，下同。（圖／記者周康玉攝）

▲▼台積電慈善基金會董事長張淑芬 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼台積電慈善基金會董事長張淑芬 。（圖／記者周康玉攝）

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