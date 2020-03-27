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美國醫學院擬讓學生「提早畢業」入戰場　紐約大學69人自願先實習

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▲紐約大學。（圖／翻攝自Google map） 

▲紐約大學。（圖／翻攝自Google map）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎的疫情在全球肆虐，對醫療的需求也隨之增加，因此美國的許多醫學院校都在考慮，是否要讓學生提早畢業，成為醫生一同對抗疫情。紐約大學（New York University）是當地首所給出選擇的學校，而羅文大學庫珀醫學院（Cooper Medical School of Rowan University）也在26日發送電子郵件，詢問學生是否有意願提早畢業。

據CNN報導，美國有許多的醫學院校為了協助防堵疫情，紛紛開始考慮是否讓學生提早畢業，以及早進入第一戰線。美國醫學院協會（Association of American Medical Colleges ,AAMC）首席醫學教育官艾莉森.惠蘭（Alison Whelan）在電子郵件中表示，雖然AABC還沒對醫學院進行調查，但「我們知道，幾乎每所學校都考慮提早畢業，以當成我們繼續應對流行病的一種選擇」。

麻薩諸塞州衛生與人類服務執行辦公室（Massachusetts Executive Office of Health and Human Services）的祕書瑪麗露.薩德斯（Marylou Sudders）表示，當地有4所醫學院都在討論是否要給學生「提早畢業」的這個選擇，其中包含塔夫茨大學醫學院（Tufts University School Of Medicine）、麻薩諸塞大學醫學院（University of Massachusetts Medical School）、波士頓大學醫學院（Boston University School of Medicine）和哈佛醫學院（Harvard Medical School）。

瑪麗露.薩德斯還透露，「我們一直在與麻薩諸塞大學醫學院的院長合作，希望能及早招收研究生」。

位在新澤西肯頓（Battleship New Jersey）的羅文大學庫珀醫學院也在昨日向學生寄送郵件詢問，如果提供機會，是否有興趣提早畢業、投入醫界。

又據《amNY》報導，紐約大學Grossman醫學院是美國第一所讓學生選擇是否提早畢業、成為醫生的學校，在122名滿足畢業條件的學生中，共有69人願意提前3個月開始實習，等到紐約州教育局（New York State Education Department）核可，4月就能正式加入急診科及內科。

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