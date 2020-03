美國醫學院擬讓學生「提早畢業」入戰場　紐約大學69人自願先實習

▲紐約大學。(圖/翻攝自Google map)

實習記者曾筠淇/綜合報導

新冠肺炎的疫情在全球肆虐,對醫療的需求也隨之增加,因此美國的許多醫學院校都在考慮,是否要讓學生提早畢業,成為醫生一同對抗疫情。紐約大學(New York University)是當地首所給出選擇的學校,而羅文大學庫珀醫學院(Cooper Medical School of Rowan University)也在26日發送電子郵件,詢問學生是否有意願提早畢業。

據CNN報導,美國有許多的醫學院校為了協助防堵疫情,紛紛開始考慮是否讓學生提早畢業,以及早進入第一戰線。美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges ,AAMC)首席醫學教育官艾莉森.惠蘭(Alison Whelan)在電子郵件中表示,雖然AABC還沒對醫學院進行調查,但「我們知道,幾乎每所學校都考慮提早畢業,以當成我們繼續應對流行病的一種選擇」。

麻薩諸塞州衛生與人類服務執行辦公室(Massachusetts Executive Office of Health and Human Services)的祕書瑪麗露.薩德斯(Marylou Sudders)表示,當地有4所醫學院都在討論是否要給學生「提早畢業」的這個選擇,其中包含塔夫茨大學醫學院(Tufts University School Of Medicine)、麻薩諸塞大學醫學院(University of Massachusetts Medical School)、波士頓大學醫學院(Boston University School of Medicine)和哈佛醫學院(Harvard Medical School)。

瑪麗露.薩德斯還透露,「我們一直在與麻薩諸塞大學醫學院的院長合作,希望能及早招收研究生」。

位在新澤西肯頓(Battleship New Jersey)的羅文大學庫珀醫學院也在昨日向學生寄送郵件詢問,如果提供機會,是否有興趣提早畢業、投入醫界。

又據《amNY》報導,紐約大學Grossman醫學院是美國第一所讓學生選擇是否提早畢業、成為醫生的學校,在122名滿足畢業條件的學生中,共有69人願意提前3個月開始實習,等到紐約州教育局(New York State Education Department)核可,4月就能正式加入急診科及內科。