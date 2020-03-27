譚德塞認「全球處於戰爭中」恐有百萬人死亡！要求各國積極展開行動

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞26日在視訊會議中，向G20領袖表示，世界正在與可能讓各國分裂的病毒開戰，並表示，如果各國政府不盡快採取積極行動，可能會有數百萬人因此死亡，並提出三大目標，要求各國聯合起來對抗新冠病毒。

綜合外媒報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）26日在G20視訊特別峰會上，向各國領袖表示，新冠肺炎是這個世代的共同健康危機，「我們正與可能使我們分裂的病毒開戰。」譚德塞表示，新冠肺炎正以驚人的速度擴散，最初的10萬例確診在疫情開始後幾周才出現，但現在短短2天就出現10萬病例，「如果各國不採取積極行動對抗，數百萬人可能因此死亡。」

譚德塞指出，新冠肺炎疫情對世界的社會、政治與經濟體系造成損害，同時提出三大目標，要求各國聯合起來對抗新冠病毒。首先是快速採取積極行動來對抗病毒，「戰鬥、努力戰鬥、奮力地戰鬥吧！就像你的生命是依存於它一樣。」

譚德塞強調，許多國家採取了嚴厲的限制，包含關閉學校、企業，並要求人們待在家裡，而這些措施會讓疫情減緩，但不會因此消失，「我們必須做得更多，我們必須立即建立、擴大、培訓衛生人員，以發現、測試、隔離和治療每一個確診病例，並追蹤每個接觸者，這不是一個選擇，這是義務。」

譚德塞希望各國可以聯合起來對抗新冠肺炎，分享各自的戰略和資源，也合作創造出疫苗和治療方法，讓這種情況不再發生，「我們可能說不同的語言、信奉不同的教義，但我們是由相同的原料組成的，我們都是人類」、「戰鬥、團結、激發，我們唯一的決心就是，永遠不再犯。」

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