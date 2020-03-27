東京確診飆破預估2倍！連3天激增超越北海道　「外出自肅」湧排隊採買潮

▲日本東京都知事小池百合子建議，盡量避免不必要的外出。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

為了防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，日本東京都知事小池百合子呼籲「外出自肅」，要民眾本周末盡量避免外出，並落實在家上班，而東京的超市、便利商店今（27）日也湧現排隊人潮，搶購泡麵、白米、新鮮農產品等商品。東京都已成為日本疫情最為嚴峻的地方，過去3天每日至少新增40起確診病例，是專家預估的2倍之多。

綜合路透、日經中文網等外媒報導，東京都26日新增47例確診個案，創下都內單日新高，東京都政府今日召開新冠病毒轉染病對策總部會議。小池百合子強調，東京都感染人數增加的狀態前所未見，現已來到「爆發式激增」的分界點，再三呼籲社會大眾下周盡可能在家上班，晚間、周末時間盡量避免不必要的外出，但可以出門採買食物或藥品，買需要的量就好，「我想請求東京市民保持冷靜」。

▲東京民眾外出購買生活必需品，紛紛戴上口罩。（圖／路透，下同）

東京現年31歲的Yuri Inoue是一名平面設計師，但她坦言，為了緩解住在東京郊外父母的擔憂，她決定先囤積未來2周的食物。在另一處住宅區，有10多人在當地一間藥局排隊購買廁紙。

一名負責運送廁紙、面紙至藥局的卡車司機表示，他之前每周工作5天，每天上班9至10個小時，但在過去這一個月，他每天必須工作12至13個小時才能下班，如今的工作量實在難以負荷，「這個工作需要大量體力，不知道我的身體還能以這樣的步調堅持多久。」

計程車司機Takahiko Nihei則提到，「他們說，我們必須要待在家，但我有可能最終還是會出門，不然我就沒有收入，如果我待在家，我只會擔心錢、病毒、生計這些事情，如果我出去透透氣，或許暫時能忘記這些事。」

根據NHK最新統計，截至27日下午，東京都的感染人數現已達到299人，連續3天以單日新增40例以上的速度增加，包括25日新增41例、26日新增47例、27日新增40例，染疫人數遠遠領先北海道的169人。

日經中文網引述厚生勞動省集群對策班研究報告指出，在3月9日至15日這段期間，部分天數甚至達到零確診的成績，但依據當前對策，在截至25日的當周將新增51例確診、26日起的當周將會增加患者159人、自4月2日起的當周將增加320例確診。

然而，如今現實情況超過專家當初的預期，截至25日的當周新增病例數已來到101人，幾乎是當初專家預估的2倍之多；根據厚生勞動省預估，在最慘的情況下，東京一天就會有4.5萬名疑似感染者就醫。集群對策班一名成員坦言，如今態勢相當令人擔憂。

東京迄今尚未進入封城狀態，小池百合子再提必須要提高危機意識，而政府正朝著確診者接觸者的接觸情況與出國旅遊史等方向進行調查。

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