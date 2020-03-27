天天花時間抉擇「放棄病患」！醫療用品根本不夠...義醫生崩潰：多數人都會死

▲義大利新冠肺炎死亡人數高達8千人。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，災情十分慘重的義大利死亡人數更已經突破8千人，一名義大利醫生柏德里尼（Michele Boldrini）透漏，現在義大利的病床跟醫療用品短缺，氧氣設備嚴重不足，在沒有任何選擇的餘地之下，每天都要艱難地做出「放棄病患」的選擇。



根據《Metro》報導，33歲的柏德里尼是米蘭San Carlo Borromeo 醫院的顧問，他在接受採訪時表示，他從2012年開始在醫院工作，但沒有遇過像新冠肺炎這樣的大流行疾病，而且隨著疫情的升溫，他每天都必須抉擇「放棄人」，他得花時間決定誰有資格可以進入加護病房，哪個病患會被放棄，誰才可以使用中間設備。

柏德里尼提到，現在的他每天都要診斷多起嚴重的肺炎病患，而在以往，一年當中頂多遇到4次這樣的病患，最糟糕的是，手頭上根本沒有足夠的醫療用品，去治療每天都在大量增加的確診者，如果新冠肺炎依照現在這樣的速度蔓延下去，在氧氣裝置跟病床數量有限的情況之下，大多數的人都將會死亡，因為這些東西根本不夠每個人使用。

報導中指出，目前只有發高燒跟需要大量氧氣供給的患者，才能進入義大利的醫院進行治療；到目前為止，義國已經有8215人死於新冠肺炎，確診人數則來到80589人。