不計代價救市！G20承諾注資5兆美元　印度央行宣布降息3碼至4.40%

▲G20線上峰會，俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

根據《路透社》報導， 20國集團（G20）將「不惜一切代價」戰勝新冠肺炎（COVID-19）危機，並表示將傾注5兆美元，減輕疫情的影響。

G20領袖視訊會議結束後在聯合聲明中表示：「我們堅定承諾要展現聯合陣線來對抗這個共同威脅。我們將向全球經濟挹注逾5兆美元，作為針對財政政策、經濟措施和保障計畫的一部分，來抵抗大流行疫情造成的社會、經濟和財政衝擊。」

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另外，他們還對弱勢國家，尤其是非洲國家或難民等人群面臨的風險表示擔憂，承認有必要加強全球金融安全網和國家衛生系統。

除了5兆美元針對性財政政策、經濟措施和擔保計劃外，G20還承諾提供大規模的財政支持。

在衛生方面，G20領導人承諾填補世衛組織應對危機計劃的資金缺口，加強其授權，擴大醫療用品的生產能力，也加強應對傳染病的能力，並共享臨床數據。

此外，各國央行紛紛推出降息和量化寬鬆（QE）來減輕疫情的衝擊，而印度央行在非例行會議中宣布降息3碼（75個基點）。

印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）在緊急會議宣布，基準回購利率從5.15%下調75個基點至4.40%。印度去2019年曾五度降息，但自去年12月以來一直按兵不動。

達斯表示，降息目的是要儘可能支持經濟成長，並緩和新冠肺炎疫情衝擊。