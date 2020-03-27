上第一線前接通知「備好遺言」！　醫院人手吃緊…護士怨：沒裝備硬上

Intensive care nurse on coronavirus front line reveals she was told to prepare her will before first shift https://t.co/tkZqDTpsBL — The Sun (@TheSun) March 26, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名加護病房護士安柏（Amber Cowan）日前在推特上，發文表示自己要到治療新冠肺炎病患的第一線支援，但就在她要接手第一次的夜班之前，她跟其他同事卻被告知「先準備好遺言」，讓她感到十分震驚又害怕。

根據《太陽報》報導，現年28歲的安柏在格拉斯哥（Glasgow）的醫院工作，因為人力短缺，她被要求到加護病房支援晚班，並且站上對抗新冠肺炎的第一線，工作內容即是照顧和治療確診病人。

不過就在安柏要上工之前，她跟同事卻被衛生部門的人員告知，先確保自己有退休金跟處理所有身後的事情，再行上工；但這樣的通知，看在安柏這些醫護人員的眼裡，就如同要他們先備好遺言、交代後事，讓人感到十分恐懼。此外，安柏還說，進入加護病房的時候，他們也被迫在沒有適當防護裝備的情況下，對確診病患進行治療。

這篇貼文24日時在安柏的推特帳號「@ambercowan201」發出，並且獲得網友極大的回響，有許多人表示「我們將會感謝醫護人員所付出的一切！」、「為你們祈禱」、「謝謝你們站在前線為我們付出！」不過這篇文章在25日時，連同安柏的帳號被刪除，現在在推特上搜尋，只剩下網友對安柏加油打氣的留言。