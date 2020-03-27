美國懸賞4.5億要逮委內瑞拉總統！指控他「毒品恐怖主義」

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美國指控「毒品恐怖主義」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國司法部長巴爾（William Barr）於26日宣布，將以「毒品恐怖主義」（Narco-Terrorism）的罪名起訴委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以及其政府的高級官員。此外，美國國務院也提出高達1500萬美元（大約新台幣4.5億元）的獎金，尋求能將馬杜洛逮捕並定罪的情報。

根據《中央社》報導，巴爾26日宣布，將起訴馬杜洛及其政府高官，罪名是「毒品恐怖主義」。他表示，馬杜洛和同夥密謀與哥倫比亞左翼游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）的其中一個異議派系合作，「把大量的古柯鹼運送到美國。」

另據《路透社》報導，美國國務院也於同一日宣布，將提供懸賞獎金，尋求能將馬杜洛等數名委國公民定罪或逮捕的情報線索。聲明中寫道，「國務院提供高達1500萬美元的獎金，尋求關於馬杜洛的資訊。」

美國起訴仍在位的國家元首實屬罕見，如今提出「毒品恐怖主義」的起訴，被視為對於馬杜洛大幅增強施壓力道。一些美國官員透露，川普對於他所採取的委內瑞拉政策結果感到日益沮喪。

馬杜洛自從2013年掌權至今，2018年總統大選連任時，選舉結果引發國內質疑與抗爭。反對派領袖、國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）2018年1月宣布成為代理總統，迅速獲得英美等將近60國承認，但仍無法把獲得中俄、古巴與軍方支持的馬杜洛趕下台，政權分裂的狀況延續至今。

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