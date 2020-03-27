西班牙繼續封城！　暖警幽默唸「皮卡丘的信」幫大家打氣：皮卡皮皮卡～

▲警察的幽默廣播，逗笑了全社區的人。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

西班牙新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，當局決定將封城時間再延長15天，預計持續至4月12日止，近來有網友拍到，警察在告知這個消息時，為了讓所有民眾的心情不會因此低落，不但以輕鬆口吻幫大家打氣，還以搞笑方式朗讀「皮卡丘的信」給小朋友聽，讓整個社區都傳出了掌聲和笑聲。

西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)日前宣布，全國自本月14日起實施為期15天封城，但隨著死亡人數仍不段攀升，目前確診案例已達57,786例、死亡人數也高達4,365人，當局又緊急宣布封城令再繼續延長15天。位於北部的小鎮諾雷尼亞(Norena)近來便被拍到，員警在社區巡邏時不忘幫所有居民打氣，場面看起來十分溫馨。

影片中可看到，員警廣播表示，「我有一個好消息和壞消息，壞消息是明天會下雨，好消息則是我們又會有2個星期能繼續做現在大家在做的事，但是這次我們會享有優勢，因為我們已經知道我們該做些什麼，我們已經被訓練了一個星期」。

員警後來又對年幼孩童說，自己拿到了一封來自皮卡丘的信，接著便是一連串的「皮卡皮、皮卡皮卡」(Pika pi pika pika)，他後來解釋，皮卡丘的意思是，你們做得很好，之後也會繼續繼續表現很棒，你們都是冠軍，未來很快就會不需要擔心，因為情況很快就會變好，「如果皮卡丘都這麼說了，那就是真的，大家要快點振作起來」。

警察的暖心廣播結束後，社區間不但傳出笑聲還有一陣掌聲，影片被分享到網路後獲得49萬人次點閱，還有許多人留言感謝員警，「謝謝你給予我們勇氣和力量，非常感謝」、「給你一個大大的擁抱，我們將會一起離開」、「有這樣的警察真是太棒了」。

Los niños del poblado de Noreña en Asturias, España, recibieron una carta del mismísimo Pikachu para darles animo en la cuarentena. pic.twitter.com/fO4c7GcByu — Distortion World (@DistortionWRLD) March 23, 2020

►腦公！你不可以賴帳喔！

