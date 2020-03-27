習近平和川普通話「介紹防疫」：將毫無保留與美分享！





▲習近平先前訪武漢。（圖／翻攝自新華視點微博）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家主席習近平27日應約與美國總統川普通電話。習近平表示，中方始終本著公開、透明、負責任態度及時通報世衛，以及美國等有關國家，中方願繼續毫無保留與美方分享資訊和經驗。

根據新華社報導，習近平指出，中方第一時間發佈病毒基因序列等信息，毫無保留地同各方分享防控和治療經驗，並儘己所能為有需要的國家提供支持和援助。我們將繼續這樣做，同國際社會一道戰勝這場疫情。

「流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。」習近平也表示，希望各方加強協調合作，落實G20特別峰會中所取得共識，共同加強抗疫國際合作、穩定全球經濟注入強勁動力。

中方願同包括美方在內的各方一道，繼續支持世衛組織發揮重要作用，加強防控信息和經驗交流共享，加快科研攻關合作，推動完善全球衛生治理；加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。





▲ 美國總統川普。（圖／路透）

習近平也詳細介紹了中方防控疫情的各種舉措。習近平強調，「我十分關注和擔心美國疫情發展，也注意到總統先生正在採取一系列政策舉措」，當前情況下，中美應該團結抗疫。中美兩國衛生部門和防控專家就國際疫情形勢、中美防控合作一直保持著溝通，中方願繼續毫無保留同美方分享信息和經驗。中國一些省市和企業紛紛在向美方提供醫療物資援助。中方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支持。

習近平強調，目前在美國仍有大量中國公民包括留學生。中國政府高度重視他們的生命安全和身體健康。希望美方採取切實有效措施，維護好他們的生命安全和身體健康。

「當前，中美關係正處在一個重要關口。」習近平說，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

川普則表示，「我認真聆聽了主席先生昨天晚上在二十國集團特別峰會上的講話，我和各國領導人都讚賞你提出的看法和倡議」，中方的經驗對他很有啟發，川普將親自確認美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。

川普也指出，感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作，「我在社交媒體上已公開表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生。」

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