東京疫情拉警報，民眾賞櫻看比賽　新增確診是預估兩倍

▲3月20日開始的三連休期間，東京都內櫻花盛放，人們出現了「等了好久，終於可以出遠門了」的內心OS。（示意圖／記者謝婷婷攝）

國際中心／綜合報導

《日本經濟新聞》周四(27日)報導，隨著新冠肺炎(COVID-19)感染人數急劇增加，當前東京的確診人數增幅已是專家原本估計的兩倍。 日本防疫人士指出，這是因為民眾的「自我警惕」的心情開始鬆懈，甚出現過度放鬆的情形。日本厚生勞動省說，在最糟糕情況下，東京一天會有4.5萬名疑似感染者前往就診。

報導指出，3月20日之前，厚生勞動省的「集群對策班」製作了預估東京今後確診者增長數的報告。報告估計：「1周內將新增確確診患者51人」，並呼籲東京方面提高警惕。鑑於新增確診者急劇增加，東京都知事小池百合子請求民眾周末避免外出、並且落實在家工作。

3月9日至15日，東京都累計確診者25人，當中部分日期甚至是零。對此，該報告預估：按照目前的對策，在截至25日的1周時間內，將新增確診者51人、26日開始的1周將新增確診感染患者159人、4月2日起的1周將急劇增加至320人。

但現實卻超過了預測值。3月23日確診16人、24日確診17人的新增確診數在25日急劇增加至41人。截止當天的1周內，新增確診者101人，幾乎是「集群對策班」預測值的兩倍。東京都的政、醫界人士都大驚失色，認為「情況不妙」！

據了解，在東京都3月25日確診的41人裡，超過10人直至當天仍沒有確認出感染源。由於疫情已經發展為全球大流行，海外回國者接連被確診感染。「集群對策班」的一名成員對此擔憂的表示，這是「非常不好的狀況，新增確診人數並沒有減少」。

報導指出，如果感染持續擴大，海外相繼封城的作法也越來越有能在東京都實施。 說到「封城」，小池百合子在周三的緊急記者會上說：「不會馬上實施」。不過她補充說：「如果什麼也不做，任由疫情發展，將不得不封城。」顯示她有強烈的危機感。

如果東京也不可避免的被迫封城，可能宣布關閉營業場所、公共交通工具部分停運及禁止外出等措施。包括經濟活動在內，勢必遭到重創。小池百合子說：「為了避免這種情況發生，希望民眾儘量不要外出。」

如果真的出現猛爆式確診激增，厚生勞動省估計：最糟糕情況下，東京一天內會有4.5萬名疑似感染者前往去就診。為此，東京都計畫準備4000張隔離病床，但目前還差很多。為了將病床留給重症患者，只能讓輕症患者回家休養。

報導又說，3月上旬以來，可能是由於「自我警惕放鬆」，日本各地人們開始變得活躍起來。3月20日，日本政府表示不會延長學校全面停課，讓市民緊繃的的心情開始放鬆。

3月20日開始的三連休期間，東京都內櫻花盛放，人們出現了「等了好久，終於可以出遠門了」的內心OS。日本手機運營商KDDI的資料分析結果顯示，澀谷站半徑500公尺內節日的平均停留人數：3月第1周較去年同期減少27%、第2周減少23%，減幅明顯縮小。

鄰近東京都的埼玉縣更不顧中央政府和縣政府的「自肅」要求，在22日舉行了K-1自由格鬥大賽。現場有超過6000人觀看，雖然在比賽期間有廣播提醒觀眾「請一直佩戴口罩，不要大聲歡呼」，但是仍有觀眾摘下口罩吶喊為格鬥者加油。 日本專家針對這種情況表示：「我們的危機感，跟許多人對現狀的認知產生了巨大落差」。

然而東京都並未要求民眾在三連休期間儘量不要外出。 對此，日本政府的專家會議成員押谷仁教授呼籲：「在東京鬧區街道及餐廳發生群聚感染的可能性很高。最近去過這些地方的人應該經常測量體溫、關注身體狀況。即使是沒有症狀，也應該盡可能在家工作。」