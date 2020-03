與習近平愉快通話　川普讚許中國：對於病毒有深刻理解！

▲美國總統川普與中國國家主席習近平通話。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)26日晚間與中國國家主席習近平通話。川普隨後在推特表示,中國經歷了很多,對於病毒發展出深刻的理解,「我們正密切合作。更多尊重!」

值得注意的是,川普在推特刻意省去他之前提到的「中國病毒」(China virus)一詞,而是改用「冠狀病毒」(Corona Virus)來形容疫情。他表示,剛與習近平結束非常愉快的通話,由於中國經歷很多,對於病毒有了深刻理解,美中雙方正密切合作。

目前,根據美國約翰霍普金斯大學疫情地圖數據,美國確診新冠肺炎(COVID-19)病例數為8萬5991,已超過中國的8萬1782,前者有1296名患者死亡,後者則有3291名患者病逝。

《路透社》報導,根據中國官媒,習近平在電話中表示,中美應聯合對抗疫情,雙方就疫情展開合作,是唯一正確的選擇。雖然兩國近期爆發濃濃的火藥味,不過習近平仍告訴川普,中方希望繼續與美國分享所有的資訊與經驗。

事實上,就在川習通話前,川普才說美國成為確診數最多的國家,是因為大量進行病毒檢驗。他還暗示不相信中國的數據,「我敢肯定的是,你也不清楚中國有沒有在測試。」

川普曾多次形容疫情是「中國病毒」,引發記者質疑他種族歧視。他則說明,是因為中國外交官員先稱「美軍把病毒帶到中國」,他才會決定反擊。

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!