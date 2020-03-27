無症狀患者肺部掃描影片曝！「2肺葉全發炎」7天變重症　4%出現不可逆損傷

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎的確診病例中，有一大部分是無症狀的患者，大部分認為這類患者的痊癒率高，也有些國家要求無症狀的病患在家自行隔離。美國喬治華盛頓大學醫院最新的研究，比較了無症狀患者染疫後的3D成像影片，只見患者在短短一周後，肺部就出現強烈發炎反應，病情迅速惡化後，目前這名患者已住進重症病房。

喬治華盛頓大學醫院（George Washington University Hospital）心臟胸腔外科主任摩特曼（Keith Mortman）公布了一段無症狀患者染疫後的3D成像影片；影像中的病患是一名59歲的男子，本身除了高血壓以外沒有任何疾病。從影片中可以看到，患者的肺部受到大面積損傷，除了需要依靠呼吸器以外，還需要用另一台機器替血液充氧，保持血液循環。

這名患者在短短一周，從無症狀變成住進重症病房。摩特曼說，影片中黃色的部分，代表著肺部受到感染而發炎，且發炎位置不是只在個別區域，而是大面積的覆蓋了兩側肺葉，這也證明了，即便是在青壯年族群，病毒的感染還是非常快速與廣泛。

摩特曼說，一旦肺部的損傷到此程度，需要很長的時間才能恢復，而對於其中2％至4％的患者來說，這種損害是不可逆的，也有可能會因此死亡。摩特曼強調，咳嗽跟呼吸急促都不足以形容新冠病毒對人體的影響，尤其是這種不可逆的傷害，「我希望人們能看到這一點，並認真對待這個問題。」

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