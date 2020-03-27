　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台積電基金會捐上百套實驗室等級淨氣面罩　張淑芬：感謝第一線醫檢人員！ 　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台積電慈善基金會董事長張淑芬 。（圖／記者周康玉攝）

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬今日代表台積電捐贈防護關鍵器材給醫檢人員。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬日前登高一呼，號召台積電同仁捐款，運用這筆捐款支援檢疫人員。張淑芬今（27）日代表台積電捐贈上百套空氣濾淨主機與濾毒罐以及上千組淨氣面罩（PAPR）給全台醫檢人員，給第一線醫檢師打氣。

據了解，這套防護套組是台積電製程當中的化學實驗室使用，一套要價5萬。

請繼續往下閱讀...

台積電將陸續捐贈240套空氣濾淨主機與濾毒罐及上千組淨氣面罩（PAPR）給全台醫檢人員。此淨氣面罩由供應商世筌提供、材料商3M製造，平常是台積電的晶圓廠防和化學實驗室使用，化學實驗室有極酸和極鹼需過濾，檢疫人員則需要過濾病毒，可大幅降低第一線痰液收集人員及實驗室檢疫人員的染疫風險。

張淑芬表示，她代表台積電同仁、主管們出席此活動，台積電董事長劉德音也很關心這次台積電對疫情做了什麼。在衛福部長陳時中領導下，他們都做得很好，台積電要對第一線人員表達謝意，知道他們都很辛苦。張淑芬也呼籲，大家要把自己保護好，是減少政府的麻煩。

張淑芬表示， 對於疫情台積電不是專門，也不會讓台積電員工走到第一線，基金會繼上回提供食物補給給第一線檢疫人員外，台積電有一部門有使用到全身防護衣的部門，在確認台積電使用量無虞情況下，將陸續捐出上百件給防疫人員。

張淑芬表示，這組防護設備可以擋很多化學細因子和病毒，且因為有一打氣筒背在身上，穿戴整天也不會很辛苦。她親自介紹，並且請現場穿戴淨氣面罩和背戴空氣濾淨機的示範檢疫人員現身說法，檢疫人員表示，確實很輕便、很涼爽。

張淑芬過去做公益勤走第一線，特別理解第一線人員的辛苦，幕僚團隊也直接洽詢中央指揮中心應變官莊人祥，得知第一線醫療檢疫人員目前最缺乏和最需要的就是自身防疫保護。

張淑芬表示，希望這個小小貢獻能讓檢疫人員在工作時「舒服一點」，也讓台積電同仁知道「你們捐的錢，（基金會）是有在做事的。」

▼台積電慈善基金會董事長張淑芬介紹防護關鍵器材，下同。（圖／記者周康玉攝）

▲▼台積電慈善基金會董事長張淑芬 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼台積電慈善基金會董事長張淑芬 。（圖／記者周康玉攝）

ET快訊
辛龍一下車被問「劉真入夢」　重覆這個動作惹人鼻酸
首例！新北男居家檢疫失聯落跑不繳10萬罰鍰　遭限制出境
交通、吃住全包！台重症醫收到「紐約急徵信」霸氣回：先守住台灣
謝和弦暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」　狂笑：全台灣只有我抽得
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

台積電基金會捐上百套實驗室等級淨氣面罩　張淑芬：感謝第一線醫檢人員！ 　

台股翻黑！高點下殺逾200點　台積電、大立光跌逾2％

台商注意！越南提出廠商與個人稅務紓困方案　降低受災損失

北都簽下三立、非凡等18頻道108年授權！化解斷訊危機邁一大步

雲朗攜手老爺、凱撒霸氣喊三不政策：「不裁員、不減薪、不放無薪假」

3月CCI投資信心創7年來新低　台經中心：近期股市反彈僅是短期

經長自拍影片力推「1988」專線　紓困產業「一救發發」

銀行建議調降不動產貸款備抵呆帳提存比率　銀行局三理由駁回

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

台積電基金會捐上百套實驗室等級淨氣面罩　張淑芬：感謝第一線醫檢人員！ 　

台股翻黑！高點下殺逾200點　台積電、大立光跌逾2％

台商注意！越南提出廠商與個人稅務紓困方案　降低受災損失

北都簽下三立、非凡等18頻道108年授權！化解斷訊危機邁一大步

雲朗攜手老爺、凱撒霸氣喊三不政策：「不裁員、不減薪、不放無薪假」

3月CCI投資信心創7年來新低　台經中心：近期股市反彈僅是短期

經長自拍影片力推「1988」專線　紓困產業「一救發發」

銀行建議調降不動產貸款備抵呆帳提存比率　銀行局三理由駁回

排除觀眾因素　環法自由車賽傾向不延期

Lulu開刀停工1個月　代班主持竟是他...還大方私授武功祕訣！

《機智醫生》曹政奭「超正老婆」登場！出場僅2幕登韓網熱搜

罷韓連署書審查中…民眾卻收「查詢單」　林智鴻痛批：韓市府出奧步

台中醉男酣睡車停路中央　警敲窗他驚醒…直撞路邊4輛汽機車

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

燒欸賣來！發燒不可搭車　林佳龍撂狠話「就是不能載」

蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

哈佛公衛學者：新冠肺炎疫情或將持續12至18個月

晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

財經熱門新聞

朱國榮拉攏詹家成員　再砸6億搶泰山經營權

快訊／美國300萬人失業！道瓊開盤暴漲500點

行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚

加油再等等！專家預估下周九五無鉛油價跌破20元

美光大手筆捐10億元救助及30萬個口罩　

影／台股失守萬點　存股族還要不要參與除權息？

他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

雲朗攜手老爺、凱撒聯合員工旅遊　祭上億元通用券共渡「疫」關

實體黃金供不應求　金價本周已漲近8%

載具存發票　占比達21.9%

金融圈積極導入機器人　8業者領先提供自動化投顧服務

國際能源署示警！原油需求大幅下滑　油價期貨昨暴跌逾7%

台股翻黑！高點下殺逾200點　台積電、大立光跌逾2％

和碩開盤漲停鎖住　法說五大重點一次看　

更多熱門

相關新聞

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

台股今（27）日開高走低，早盤一度上漲超過200點，最高來到9954點，但隨後一路向下震盪，並且在午後由紅翻黑、一度跌破9700關卡，終場收在9689點、下跌37點或0.38%，成交量1801.6億元。

哈佛學者：疫情或將持續12至18個

哈佛學者：疫情或將持續12至18個

北市警局演練異地辦公　疫情增溫將分流

北市警局演練異地辦公　疫情增溫將分流

新北男拒繳10萬罰鍰又失聯　遭限制出境

新北男拒繳10萬罰鍰又失聯　遭限制出境

射箭國際賽6月後復辦有難度

射箭國際賽6月後復辦有難度

關鍵字：

台積電新冠肺炎COVID-19新冠病毒張淑芬

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面