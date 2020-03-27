台積電基金會捐上百套實驗室等級淨氣面罩　張淑芬：感謝第一線醫檢人員！ 　

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬今日代表台積電捐贈防護關鍵器材給醫檢人員。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬日前登高一呼，號召台積電同仁捐款，運用這筆捐款支援檢疫人員。張淑芬今（27）日代表台積電捐贈上百套空氣濾淨主機與濾毒罐以及上千組淨氣面罩（PAPR）給全台醫檢人員，給第一線醫檢師打氣。

據了解，這套防護套組是台積電製程當中的化學實驗室使用，一套要價5萬。

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台積電將陸續捐贈240套空氣濾淨主機與濾毒罐及上千組淨氣面罩（PAPR）給全台醫檢人員。此淨氣面罩由供應商世筌提供、材料商3M製造，平常是台積電的晶圓廠防和化學實驗室使用，化學實驗室有極酸和極鹼需過濾，檢疫人員則需要過濾病毒，可大幅降低第一線痰液收集人員及實驗室檢疫人員的染疫風險。

張淑芬表示，她代表台積電同仁、主管們出席此活動，台積電董事長劉德音也很關心這次台積電對疫情做了什麼。在衛福部長陳時中領導下，他們都做得很好，台積電要對第一線人員表達謝意，知道他們都很辛苦。張淑芬也呼籲，大家要把自己保護好，是減少政府的麻煩。

張淑芬表示， 對於疫情台積電不是專門，也不會讓台積電員工走到第一線，基金會繼上回提供食物補給給第一線檢疫人員外，台積電有一部門有使用到全身防護衣的部門，在確認台積電使用量無虞情況下，將陸續捐出上百件給防疫人員。

張淑芬表示，這組防護設備可以擋很多化學細因子和病毒，且因為有一打氣筒背在身上，穿戴整天也不會很辛苦。她親自介紹，並且請現場穿戴淨氣面罩和背戴空氣濾淨機的示範檢疫人員現身說法，檢疫人員表示，確實很輕便、很涼爽。

張淑芬過去做公益勤走第一線，特別理解第一線人員的辛苦，幕僚團隊也直接洽詢中央指揮中心應變官莊人祥，得知第一線醫療檢疫人員目前最缺乏和最需要的就是自身防疫保護。

張淑芬表示，希望這個小小貢獻能讓檢疫人員在工作時「舒服一點」，也讓台積電同仁知道「你們捐的錢，（基金會）是有在做事的。」

▼台積電慈善基金會董事長張淑芬介紹防護關鍵器材，下同。（圖／記者周康玉攝）