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大媽進超市「我有新冠肺炎」狂咳嗽GG了！美將控「攜大規模毀滅武器」罪

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▲女狂咳嗽，超市下架商品。（圖／翻攝Gerrity`s Supermarket臉書專頁）

▲婦女朝架上東西狂咳嗽，超市緊急約新台幣106萬元的商品。（圖／翻攝Gerrity`s Supermarket臉書專頁）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國賓夕法尼亞州漢諾威（Hanover）的格瑞迪超市（Gerrity's Supermarket），25日有一名婦女對著架上物品狂咳嗽，並宣稱自己患有新冠肺炎，使得超市緊急扔掉35,000美元（約新台幣106萬元）的商品。目前警方已介入調查，表示將等到該婦女的健康檢測一結束，就會提起恐怖威脅和大規模殺傷性武器的刑事訴訟。

CNN報導，店家員工發現婦女的誇張行徑時，當下就將她帶離超市並報警處理，隨後超商立刻撤下架上所有的商品，損失約3.5萬美元。超市負責人法索拉（Fasula）表示，不會拿顧客健康冒險，「我們只能把她接觸過的所有商品全部丟掉。」

警方目前已經介入調查，已經讓該名婦女接受心理健康評估以及病毒檢測。檢察官表示，「等到檢測結束後，就會對她提起恐怖攻擊威脅，使用大規模殺上性武器進行傷害的刑事訴訟，目前保釋金為5萬美元（約新台幣150萬元）」，就算只是一個惡作劇，但她的行為已經蓄意污染食品。

美國司法部指出，蓄意散播新冠肺炎病毒的人，可能會被控訴為恐怖主義的罪名。日前紐澤西州有一名男子對著雜貨店的店員咳嗽，並說自己有新冠肺炎，已經以「恐怖威脅」的罪名逮捕。

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