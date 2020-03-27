晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

▲晶華酒店集團今（27）日召開觀光人才培訓首發班，董事長潘思亮表示，將以提升人才軟實力，與員工共同渡過非常時期。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

行政院宣佈觀光業紓困方案，並加碼員工薪資補助方案，晶華酒店集團今（27）日召開觀光人才培訓首發班，董事長潘思亮表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重擊國內旅運市場，政府紓困更即時推出有感政策，從人力及薪資補貼面向助業者及員工渡過這「疫」關。

新冠肺炎（COVID-19）疫情目前還看不到底，晶華酒店集團配合政府因應新冠肺炎疫情，提出「促進旅行業(含導遊領隊)、旅宿業、觀光遊樂業發展－人才培訓」方案，積極規劃內部訓練課程，首波培訓今天於台北晶華酒店舉行。

請繼續往下閱讀...

潘思亮表示，疫情對於台北國際觀光飯店的衝擊程度，更甚於SARS，目前住房率銳減至一至二成，因此晶華集團轉向提升人才軟實力，從私人管家服務訓練、廚藝傳承、旅遊行銷企劃、電子商務數位化等課程，期望可以透過豐富的課程規劃提升員工技能、共同渡過非常時期。

針對觀光產業前景與紓困，潘思亮建議，政府應比照SARS時期的紓困措施，包括房屋稅、地價稅、土地租金等全部減半，強烈建議政府針對觀光產業相關稅賦進行減免，水電費與租金等成本也應一併考慮。

潘思亮表示，目前觀光旅遊產業的經營重點，各家都在苦撐「最後一道防線」。業主或專業經理人都不希望放無薪假或資遣員工，但觀光相關企業的營業額銳減三成或減半，只能說是苦撐，建議政府參考新加坡補貼企業總薪水的8％，或是依營業額衰退的比例，針對觀光產業員工薪資補貼。

另外，目前全台共有六成飯店為承租經營，租金成為飯店業沈重的成本，潘思亮建議，政府可在疫情期間開放五成租額可抵未來所得稅（tax credits稅收抵免），讓飯店業的房東如壽險金控公司等民營企業，有誘因減收租金又能對股東交代，攜手共渡這「疫」關。