需求暴增3倍！日產4000萬顆還缺貨　泰國雞蛋禁止出口7天

▲泰國禁止出口雞蛋7天。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

由於新冠肺炎疫情嚴重，泰國的民眾紛紛開始囤貨，就連雞蛋的購買量也比以往增加了3倍，甚至還出現了短缺的情況。泰國副總理兼商務部長朱林（Jurin Laksanawisit）因而下令，雞蛋即刻起禁止出口7天，並視情況決定是否延長禁令，以緩解現況。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國副總理兼商務部長朱林才剛對外表示，雖然泰國每天可生產約4000萬顆雞蛋，理應能夠滿足國內需求，不過「人們擔心新冠肺炎（COVID-19），因此需求在過去幾天中猛增了3倍，有時還會出現短缺」。

為了緩解目前情況，朱林在稍早宣布，雞蛋禁止出口7天，直到當地雞蛋短缺的情況解決為止，並會視情況予以延長。朱林也補充，哄抬雞蛋價格的賣家將面臨最高7年的監禁，或是最高14萬泰銖（約新台幣12.8萬元）的罰款。

袋裝或盤裝30顆雞蛋目前在市場的售價為130泰銖（約新台幣119元）至140泰銖（約新台幣128元），比以往100泰銖（約新台幣92元）的價格高出不少。另外也有當地民眾透露，以前一盤2號雞蛋只要90泰銖（約新台幣83元），但她近日在曼谷市場買到的價格卻要220泰銖（約新台幣202元）。