台商注意！越南提出廠商與個人稅務紓困方案　降低受災損失

▲越南示意圖（圖／Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠病毒肺炎（COVID-19）迅速蔓延到東南亞，許多東南亞國家也提出了應對措施，除了防疫之外，越南政府也開始研訂紓困與振興措施，包含金融、勞動與稅務等，台資企業如果在越南布局或者是居住在越南的台籍人士，可以掌握相關資訊。

一，加速推動直接投資（FDI）與政府協助開發（ODA）工作，行政審批手續簡化、協助企業化解投資障礙。

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二，越南財政部稅務總局在3月3日函釋，各稅務局主管機關輔導納稅者申辦稅款繳納延期，以及減免稅款遲繳罰款。

三，為了支持受疫情影響的公司營運，越南財政部(MoF)發布了一項法令草案，從事各項商業活動的企業可延遲繳納增值稅(VAT)，個人所得稅(PIT)和土地租金的截止日期。

適用的產業包含，農業，林業和漁業；傳統產業，像是食品生產和加工、服飾製造業、製鞋業；橡膠生產業、電子產品製造業、計算機行業、不包括9人座以下的製造和組裝汽車的製造和汽車組裝業。

運輸業包含鐵路、陸路；水上；航空；倉儲和相關活動；觀光業包含住宿、餐飲、廣告和旅行社，內容為：

一，自2020年3月、4月、5月和6月(對於每月申報增值稅的公司)或第一季和第二季，按季度申報增值稅的公司的增值稅付款截止日將延長5個月；二，個人所得稅的納稅截止期限延長至今年12月15日；三，向國家出租土地，每年繳納土地租金，2020年首次付款截止期限可延長五個月，但不遲於2020年10月31日。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，於越南有納稅義務的公司與個人，應儘快跟會計師討論2019年度所得稅申報、繳納、延期，以及2020年度暫繳時程事宜。至於確切日期，仍待越南稅局進一步確認。

吳偉臺指出，預料將有更多東南亞國家推出類似稅務紓困措施，提醒台資企業若有在南向市場布局，或是在疫情較為嚴重的國家營運，均可尋求專業諮詢，了解是否有類似稅務優惠措施可以適用。