雲朗攜手老爺、凱撒霸氣喊三不政策：「不裁員、不減薪、不放無薪假」

▲雲朗、老爺、凱撒集團聯合記者會，攜手發行CLR聯合通用券，提供集團內員工每人約一萬元做為員工旅遊基金。雲朗觀光集團國外事業處總經理張倚蘭，總經理盛治仁，老爺酒店集團沈方正，凱達大飯店副總裁皮金營宏國集團林柏翰出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光產業成為重災區，三大飯店集團雲朗、老爺與凱撒首度異業結盟自救，三家業主都指示「不裁員、不減薪、不放無薪假」三不政策，開啟異業結盟、擴大員工旅遊規模來挹注營運。

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，不論對觀光旅遊、製造業、全球供應鏈等不同產業，都帶來衝擊，國內三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團與凱撒飯店連鎖集團，在最困難的時期，激發出員工旅遊異業結盟，堪稱國內觀光產業界之首例。

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雲品國際董事長盛治仁表示，飯店業在客層上多元分佈，三家集團屬於四、五星級的定位，疫情並不會大規模淘汰中小型業者，不同客層與定位的飯店也可以結盟，希望業界是共好，疫情是促進更有活力的結合，作不同的行銷方式。

盛治仁指出，三大集團總計發行超過億元的聯合通用券，旗下飯店與關係企業員工可於全台30家飯店住宿使用，直接刺激國內內需經濟，強調三家業者至目前為止，堅持「不減薪也不放無薪假，不做出員工必須很大犧牲的事情。」

凱撒飯店連鎖副總裁皮金營也表示，這二個月來旅館業真的很辛苦，特別是這二天看不到任何一個外國客人，以前每小時看報表，最近完全不看，以前心情是七上八下，現在是只剩「八下」，三家集團結盟後可望「看到曙光」。

老爺酒店集團執行長沈方正指出，三方在聯合聲明中表達了「把消費留在台灣」的核心價值，除了表現品牌內同仁由下到上的團結，更展現了產業間的同心協力，推估能帶動數億元的國內旅遊衍生商機，用實質力量與消費一起力挺台灣觀光。