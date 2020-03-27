伊朗逼近3萬人染疫！「血漿療法試驗」上路預計2周後公布結果

▲伊朗的馬希達納法里醫院（Masih Daneshvari Hospital）展開血漿療法試驗，治療新冠肺炎患者。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎全球擴散，伊朗累計29,406例、2,234死，成為中東地區疫情最為嚴重的國家。首都德黑蘭的馬希達納法里醫院（Masih Daneshvari Hospital）宣布，26日起展開「血漿療法」的試驗，預計2周以後公開結果與醫療效果。

新聞網站menaFN報導，伊朗已投入血漿療法計畫，位於德黑蘭的馬希達納法里醫院自從26日起針對新冠肺炎患者展開試驗，預計2周以後公開、明確且準確地公布結果。

血漿療法是從康復者身上取得血漿，再注入到患者體內，屬於一種補充性治療手段，目前已被試驗性地加入其他療法之中，對抗新冠肺炎。根據沙希德．貝赫什提大學（Shahid Beheshti University），這次試驗的血漿捐贈者是一群確診、近日康復的醫療工作人員。

院長維拉亞蒂（Ali Akbar Velayati）表示，馬希達納法里醫院是全國最重要的醫療專業中心，在肺部疾病方面也是權威，更是抵抗新冠肺炎的先驅。他說，目前院方已經收治大約1100名患者。

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