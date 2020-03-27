　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

3月CCI投資信心創7年來新低　台經中心：近期股市反彈僅是短期

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台經中心執行長吳大任(中)。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經中心執行長吳大任(中)，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布三月消費者信心指數（CCI）調查結果，總數為78.51點，與上月相較下降5.42點。而此次調查六項分項指標，六項指標全部下降，其中下降幅度最多的指標「未來半年投資股票時機」為53.7點創2013年2月以來新低。

台經中心指出，此次下降幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，調查來到53.7點，月減11.8點，其次分別為「未來半年購買耐久性財貨時機」104.45點，月減 6.6 點；「未來半年國內物價水準」46.75點，月減4.5點。

請繼續往下閱讀...

「未來半年家庭經濟狀況」本次調查結果為91.95點，月減4.3點；「未來半年國內經濟景氣」88.95點，月減3.9點。

而下降幅度最少的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為85.25點，僅較上月下滑1.4點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

另外，「目前健康狀況」指標上，本月調查結果為102.6點，較上月下降8.5點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；而「預期健康狀況」指標來到93.4點，月減5.7點。

▼3月份消費者物價指數。（圖／台經中心提供）

▲▼3月份消費者物價指數。（圖／台經中心提供）

中大台經中心執行長吳大任分析，這次在投資股票時機指標上創下84個月以來新低，尤其是在這1、2個月不管是台股還是美股都呈現大幅度下跌，雖然這禮拜有稍微回升，但我們的調查區間落在是19日22日，因此才會無法及時反應回升的狀態。

另外，吳大任解釋，目前美國的基本面已經改變，尤其是疫情影響導致大家都不敢外出消費，這也將導致美股近期的表現都無法太好，就算反彈也僅是短期的經濟刺激措施所導致。

吳大任也說，雖然這次疫情造成全球經濟衝擊，但台灣卻有在這波疫情中受惠，主要也是中國大陸無法如期開工，台灣製造業也順勢得到轉單效應，因此也可看到台灣製造業工廠多數都有加班的情況，不過由於餐飲、旅遊、服務業就沒有在這波疫情中受惠，反而呈現下滑，在兩相抵銷的情況下，台灣整體經濟仍呈現下滑。

ET快訊
首例！新北男居家檢疫失聯落跑不繳10萬罰鍰　遭限制出境
交通、吃住全包！台重症醫收到「紐約急徵信」霸氣回：先守住台灣
謝和弦暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」　狂笑：全台灣只有我抽得
台灣「三棲大亨」媳婦驚傳確診　大鬧醫院只為吃速食
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

台積電基金會捐上百套實驗室等級淨氣面罩　張淑芬：感謝第一線醫檢人員！ 　

台股翻黑！高點下殺逾200點　台積電、大立光跌逾2％

台商注意！越南提出廠商與個人稅務紓困方案　降低受災損失

北都簽下三立、非凡等18頻道108年授權！化解斷訊危機邁一大步

雲朗攜手老爺、凱撒霸氣喊三不政策：「不裁員、不減薪、不放無薪假」

3月CCI投資信心創7年來新低　台經中心：近期股市反彈僅是短期

經長自拍影片力推「1988」專線　紓困產業「一救發發」

銀行建議調降不動產貸款備抵呆帳提存比率　銀行局三理由駁回

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

台積電基金會捐上百套實驗室等級淨氣面罩　張淑芬：感謝第一線醫檢人員！ 　

台股翻黑！高點下殺逾200點　台積電、大立光跌逾2％

台商注意！越南提出廠商與個人稅務紓困方案　降低受災損失

北都簽下三立、非凡等18頻道108年授權！化解斷訊危機邁一大步

雲朗攜手老爺、凱撒霸氣喊三不政策：「不裁員、不減薪、不放無薪假」

3月CCI投資信心創7年來新低　台經中心：近期股市反彈僅是短期

經長自拍影片力推「1988」專線　紓困產業「一救發發」

銀行建議調降不動產貸款備抵呆帳提存比率　銀行局三理由駁回

《機智醫生》曹政奭「超正老婆」登場！出場僅2幕登韓網熱搜

罷韓連署書審查中…民眾卻收「查詢單」　林智鴻痛批：韓市府出奧步

台中醉男酣睡車停路中央　警敲窗他驚醒…直撞路邊4輛汽機車

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

燒欸賣來！發燒不可搭車　林佳龍撂狠話「就是不能載」

蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

哈佛公衛學者：新冠肺炎疫情或將持續12至18個

晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

全家居家隔離！臘腸多了陪伴超興奮　尾巴竟「搖到出問題」

台北市警局演練「異地辦公」　如疫情增溫將分流上班

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

財經熱門新聞

朱國榮拉攏詹家成員　再砸6億搶泰山經營權

快訊／美國300萬人失業！道瓊開盤暴漲500點

行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚

加油再等等！專家預估下周九五無鉛油價跌破20元

美光大手筆捐10億元救助及30萬個口罩　

影／台股失守萬點　存股族還要不要參與除權息？

他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

雲朗攜手老爺、凱撒聯合員工旅遊　祭上億元通用券共渡「疫」關

實體黃金供不應求　金價本周已漲近8%

載具存發票　占比達21.9%

金融圈積極導入機器人　8業者領先提供自動化投顧服務

國際能源署示警！原油需求大幅下滑　油價期貨昨暴跌逾7%

台股翻黑！高點下殺逾200點　台積電、大立光跌逾2％

和碩開盤漲停鎖住　法說五大重點一次看　

更多熱門

相關新聞

台中捷運綠線G6、G8a基地招商

台中捷運綠線G6、G8a基地招商

台中捷運綠線今年底通車，台中市府即日起公告徵求文心崇德路口G6及文心櫻花路口G8a基地投資人。交通局長葉昭甫表示，G6南北串聯豐原潭子與台中大車站特區，東西銜接新市政與北屯大坑；G8a鄰近逢甲夜市、水湳經貿園區，區位優異，預估總銷達27億及17億，歡迎踴躍申請。

無限QE強心針效果有限

無限QE強心針效果有限

台股挑戰站回萬點！道瓊漲逾6%激勵　指數早盤漲185點

台股挑戰站回萬點！道瓊漲逾6%激勵　指數早盤漲185點

影／台股失守萬點　存股族還要不要參與除權息？

影／台股失守萬點　存股族還要不要參與除權息？

華南永昌避險措施已做好　證期局：34億元損失不致於再擴大

華南永昌避險措施已做好　證期局：34億元損失不致於再擴大

關鍵字：

CCI消費者物價指數消費者投資股市

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面