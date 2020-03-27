3月CCI投資信心創7年來新低　台經中心：近期股市反彈僅是短期

▲台經中心執行長吳大任(中)，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布三月消費者信心指數（CCI）調查結果，總數為78.51點，與上月相較下降5.42點。而此次調查六項分項指標，六項指標全部下降，其中下降幅度最多的指標「未來半年投資股票時機」為53.7點創2013年2月以來新低。

台經中心指出，此次下降幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，調查來到53.7點，月減11.8點，其次分別為「未來半年購買耐久性財貨時機」104.45點，月減 6.6 點；「未來半年國內物價水準」46.75點，月減4.5點。

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「未來半年家庭經濟狀況」本次調查結果為91.95點，月減4.3點；「未來半年國內經濟景氣」88.95點，月減3.9點。

而下降幅度最少的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為85.25點，僅較上月下滑1.4點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

另外，「目前健康狀況」指標上，本月調查結果為102.6點，較上月下降8.5點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；而「預期健康狀況」指標來到93.4點，月減5.7點。

▼3月份消費者物價指數。（圖／台經中心提供）

中大台經中心執行長吳大任分析，這次在投資股票時機指標上創下84個月以來新低，尤其是在這1、2個月不管是台股還是美股都呈現大幅度下跌，雖然這禮拜有稍微回升，但我們的調查區間落在是19日22日，因此才會無法及時反應回升的狀態。

另外，吳大任解釋，目前美國的基本面已經改變，尤其是疫情影響導致大家都不敢外出消費，這也將導致美股近期的表現都無法太好，就算反彈也僅是短期的經濟刺激措施所導致。

吳大任也說，雖然這次疫情造成全球經濟衝擊，但台灣卻有在這波疫情中受惠，主要也是中國大陸無法如期開工，台灣製造業也順勢得到轉單效應，因此也可看到台灣製造業工廠多數都有加班的情況，不過由於餐飲、旅遊、服務業就沒有在這波疫情中受惠，反而呈現下滑，在兩相抵銷的情況下，台灣整體經濟仍呈現下滑。