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經長自拍影片力推「1988」專線　紓困產業「一救發發」

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記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國內內需產業，經濟部長沈榮津今（27）日自拍影片力推「1988」的紓困專線，強調在疫情期間，政府不只要一起拚防疫，也要對產業「一救發發」作伙度難關。

▲為因應疫情對經濟的影響，經濟部長沈榮津要在最短時間內，落實政府部門及國營事業的投資與採購。（圖／記者李毓康攝）

▲為因應疫情對經濟的影響，經濟部長沈榮津要在最短時間內，落實政府部門及國營事業的投資與採購。（圖／記者李毓康攝）

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針對防疫期間的紓困措施，沈榮津指出，經濟部召開多場產業座談會，決議從二大方面提供產業界協助，包括率先協調銀行不抽銀根，以及協調新舊貸款展延，另外也要協助製造業物料快速通關與研發，並協助企業員工提升競爭力。

為因應疫情對經濟的影響，經濟部長沈榮津表示，會在最短時間內，落實政府部門及國營事業的投資與採購，第一是公共投資跟建設，第二是投資台灣三大方案，都要加速做、提早做。

經濟部盤點部內及所屬事業公共投資、採購、建設等支出工程，把明年部分計劃提前到今年執行，今年部分計劃提早到第二季來做。統計之後，2020 年公共建設支出可達 2,074 億元。

另外，經濟部也加快落實已核定的台商回台投資計劃，透過廠商擴建產線、建新廠房，提振內需投資。2020 年投資臺灣三大方案預計落實 3,044 億元。透過公共建設跟民間投資的加速執行，來提振國內景氣，維持經濟動能，協助企業紓困度難關。

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