載有3500人！「至尊公主號」2乘客下船後死亡　至少103人確診

▲ 至尊公主號郵輪。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

爆發疫情的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪傳來死亡事件，聯邦官員26日證實，兩名曾上船的乘客分別在21日與23日病逝，兩人死於新冠肺炎（COVID-19）引起的併發症。這艘郵輪至少有103名乘客對於病毒檢驗結果呈陽性，成為「鑽石公主號」翻版。

綜合外媒報導，「至尊公主號」11日從舊金山出發，原本預計是開心的航行，結果美國加州首名新冠肺炎死者經查曾搭乘這艘郵輪，當時船上初步已發現21人確診。乘客下船後被帶至加州的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）進行隔離，結果兩名60多歲男子出現症狀，雖然轉移到地方醫院，仍不幸分別死於新冠肺炎引起的併發症。

這艘郵輪除了出現死亡病例，聯邦官員26日也說明，至少103名乘客確診。雖然美國副總統潘斯（Mike Pence）曾承諾，船上所有人員都會進行檢驗，不過衛生及公共服務部26日證實，只有不到一半的乘客（1103人）接受檢驗；官員仍在等待其中301項的結果。

據了解，最先死亡的首例為一名71歲的乘客，「至尊公主號」超過3500人接著進行隔離。這艘郵輪9日獲准停靠在奧克蘭。