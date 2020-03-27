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北都簽下三立、非凡等18頻道108年授權！化解斷訊危機邁一大步

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▲▼北都數位有線電視（圖／北都提供）
▲台北市北都數位有線電視（圖／北都提供）

記者陳世昌／台北報導

繼「全國數位」與頻道代理商佳訊、東昱達成授權協議，「北都數位」27日也宣布完成與三立、非凡、迪士尼等18個頻道108年授權費合約，北都將依市場交易行情「實際戶數6~7成」為計價基礎支付版權費 ，邁出了化解斷訊危機的第一步。

北都表示，27日已與佳訊11頻道，東昱7頻道簽訂108年授權契約。簽約條件比照現有業者實際戶數打折計算模式。至於業界關切的所謂實際戶數是怎麼定議？北都表示，是以呈報給NCC的107年第三季訂戶數4萬4993，再加上當時約2萬戶網路及有線電視同裝(未報給NCC)，合計約6.5萬戶。

北都最終是以107年Q3實際訂戶數6.5萬再打7折約4.5萬戶做為計價標準，與佳訊、東昱簽108年全年的授權費合約。這也是授權、斷訊風波不斷的「北都」與眾多代理商之間達成共識的第一份授權合約，具有業界處理北都授權費爭議的指標意義。

但另一方面，佳訊、東昱兩家代理商背後都有濃厚練台生身影，練台生同時又是投資「北都」3億多元持股3成的大股東，北都與股東間另有資金往來(借貸)約6億元，其中債主也包括練台生在內。

雖說股東往來歸股東往來，投資持股是投資持股，且練台生到目前為止，在北都主要是擔任純投資身份，僅佔有2席董事，並沒有參與經營。但兩家大股東都是練台生的公司達成協議，業界認同度有多少？還有待時間考驗。

▲▼北都數位有線電視送法院的107年授權費提存金，代理商優視的部份已領取並開立發票。（圖／業者提供）
▲北都數位有線電視送法院的107年授權費提存金，代理商優視的部份已領取並開立發票。（圖／業者提供）

除了已與佳訊、東昱達成108年授權合約，北都與優視、浩鳴2家代理商的授權爭議都在行政訴訟當中，北都送法院的提存金，107年部分優視已領取，北都希望之後能雙方夠有更積極的協商。

北都強調，雖然已針對其他爭議頻道送交NCC營運計畫變更，但仍繼續與代理商協調中，重申不願任何頻道下架問題影響大眾權益。


佳訊11個頻道
年代新聞台、MUCH TV好萊塢電影台、迪士尼頻道、Discovery旅遊生活頻道、東風衛視台、非凡商業台、非凡新聞台、壹電視新聞台、壹電視資訊綜合台、壹電視電影台

東昱7個頻道
高點電視台、彩虹頻道、三立台灣台、三立都會台、三立新聞台、NHK WORLD PREMIUM 、MTV




 

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