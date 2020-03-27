芝加哥監獄24囚犯確診！美確診飆增至8.5萬人　紐約醫喊：呼吸器快要不夠用

▲美國確診人數現已飆升至全球第一，超過8.5萬人感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國伊利諾州芝加哥的庫克郡立監獄（Cook County Jail）26日證實，有89名被關押的人員出現疑似症狀，現已確認24名囚犯感染新冠肺炎（COVID-19），2人的病毒檢測呈現陰性，另有63人正在等待檢測結果。此外，庫克郡警長辦公室也有9名員工確診。

綜合CNN、芝加哥CBS等美媒報導，該座監獄現階段約莫關押5400人，目前新報到的被拘留者將被安置於另外一個獨立居留區，進行為期7日的觀察，若最終檢測結果呈現陽性，將依據嚴重程度被帶往約莫800公尺外的隔離營房。

事實上，美國確診人數現已飆升至全球第一，超過8.5萬人感染新冠肺炎，光是紐約州就有3.9萬人。

紐約市哥倫比亞大學歐文醫學中心醫師克雷格史密斯（Craig Smith）透露，過去3日內使用呼吸器的患者數量倍增，儘管現階段還夠用，但若以此速度持續增加，未來呼吸器很有可能會面臨入不敷出的狀況，且將為加護病房帶來相當沉重的壓力。

克雷格史密斯透露，院內先前有通徵求醫師自願加入加護病房團隊的詢問電話，在短短幾小時內，就有20名外科醫師參加。

面對疫情持續升溫，美國各地醫學院紛紛開始考慮讓高年級醫學生提早畢業，盡早加入醫療體系對抗疫情，而紐約大學24日成為全美第一所能夠提早畢業的醫學院，外傳已有69名學生報名。

美國醫學院協會首席醫學教育官蕙蘭（Alison Whelan）向CNN透露，幾乎每一所學校都把提前畢業納入考量，作為對抗疫情的選項之一，目前也已經與多所學校展開相關合作。

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