太陽馬戲團裁員95%恐申請破產　信用評價被降到「垃圾等級」

▲太陽馬戲團也受疫情波及，恐申請破產。（圖／翻攝自太陽馬戲團臉書）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，先前已裁員95%的太陽馬戲團，日前又傳出正在研究債務重組方案，且其中也包括申請破產。太陽馬戲團的總部位在加拿大蒙特婁，平常主要在拉斯維加斯的米高梅飯店常駐表演，但由於疫情爆發，演出也隨之暫停，導致公司不得不裁掉大部分員工。

根據《路透》報導，太陽馬戲團目前正在和債務重組公司合作，來商討如何解決現在所面臨的現金缺口和9億美元（約新台幣271億）的債務。

▲各國紛紛下令禁止大型集會活動，太陽馬戲團失去主要收入。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於疫情擴散，各國政府紛紛下令禁止室內的大型集會活動、關閉賭場等娛樂場所，並呼籲人民盡量待在家中不要出門，以表演門票為維生的太陽馬戲團頓時失去主要收入，只好裁掉內部4600多名員工，共佔總員工數的95%。

美國最大私人股權投資公司TPG（TPG Capital）在2015年為了紓困太陽馬戲團的債務危機，收購了該公司大部分的股權。據消息人士透露，TPG目前也已聘雇了自己債務重組公司來解決內部不斷惡化的財務狀況。另外，穆迪投資服務公司（Moody's Investors Service）更在今年初將太陽馬戲團的信用評價降到「垃圾級」。