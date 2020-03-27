翻轉股災宿命！新興金融科技FinTech客製化穩健投資成黑馬

▲受疫情影響全球股匯震盪，許多投資人淪為受災戶。(示意圖／取自圖庫Pexels)

財經中心／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情狂釀股匯震盪，在國際金融市場掀起滔天大浪，就連傳統避險標的黃金與比特幣也應聲而倒，甚至股神巴菲特都深深感嘆活了89年來第一次目睹美股熔斷。然而受黑天鵝行情重擊，國際金融市場一片哀鴻遍野之際，卻有數家金融科技（FinTech）平台業者靠著其AI智能程序化自動交易模組讓投資人成功避險且持續穩健獲利，吸引全球投資人目光。

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▲「德萊富Dollars Life資產管理集團」CEO Victor Fan。（圖／德萊富提供）

近年一波波互聯網的應用浪潮，為FinTech時代推波助瀾，陸續有傳統金融業務項目轉換成為結合雲端智能的新形態金融科技商品，其中AI智能程序化自動高頻交易模組更引人注目。深耕金融產業已逾20年的Victor Fan表示，有感於整體投資環境對一般投資人長期存在不公平、不友善的不對等關係，加上一般投資人總難以熟知善用各式新投資科技工具，最嚴重的是存在著國際間的高端理財資訊落差，導致多數投資人最後只能重複上演淪為各式金融遊戲之下的白老鼠！因此，為了降低投資人的投資風險並希望借重互聯網科技力量給予投資人更友善的投資環境與信心，Victor Fan毅然創立「德萊富Dollars Life資產管理集團」。

▲國際間高端理財落差，使許多投資人淪為金融遊戲下的白老鼠。(示意圖／取自Pexels)

德萊富資產管理集團長期聘請與培訓的資深國際財經產業分析師團隊，透過不間斷地觀察預測分析國際金融情勢後，定期彙整成雲端大數據系統資料庫，再交由分布在新加坡、瑞士、上海、深圳、香港與台北的跨國金融技術團隊經過反覆地回測、預測開發出AI自動化智能化高頻金融理財平台，並導入區塊鏈去中心化應用技術，從技術面、資安面、趨勢面以及AI自動化決策交易系統等多方機制，終於在2018年底推出首套AI智能程序化自動交易高頻模組系統，該系統主要核心基礎為優先保護投資成本，進而再講求穩健的自動化獲利交易運作，集團並於2019年第三季推出第二代超進化的類量子計算AI智能程序化自動交易模組系統，第二代的系統除了承襲第一代的核心系統架構，更加入更多AI模組，包括國際主流財經媒體及國際主要影響財經金融走勢意見領袖的網絡輿情監測，依據NLU與NLI相關技術轉化驅動高頻EA交易模組，因此即使面臨這波新冠肺炎造成的金融海嘯中，仍得以從容捍衛投資人的投資心血並持續創造穩健的收益。

Victor Fan特別提及，從2019年起各國央行紛紛注視區塊鏈技術與數字貨幣的前瞻發展政策，連中國大陸領導人習近平也屢屢呼籲各方應重視區塊鏈技術經濟趨勢，「德萊富Dollars Life資產管理集團」也密切注意各國的數字金融監管政策，未來在符合數字貨幣經濟的監管政策下將持續發展符合各國法遵的新一代交易決策系統，而值得一提的是，「德萊富Dollars Life資產管理集團」的第二代AI智能程序化自動交易模組系統更榮獲了國際金融單位的重視與合作，其中包括於2019年底獲得與澳洲ASIC監管下的外匯券商ACDEX PTY簽訂策略合作，讓投資人除了可以善用各式最新的理財平台之外，也能同時與國際頂級的銀行券商建立良好的往來渠道，讓客戶晉升國際主流金融世界的VVIP。

▲「德萊富Dollars Life資產管理集團」位於香港的營運總部。（圖／德萊富提供）



Victor Fan認為，綜觀此波詭譎不定的國際金融情勢與深不見底的各產業經營局勢下，呼籲投資大眾應該慎選投資理財平台工具，並選擇合法、受監管的金融單位進行交易，才能從容入市把握時機智慧佈局，訂製出自己穩健成長的獲利線圖。