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美8.5萬確診「紐約佔近4萬」　洛杉磯市長：加州是下個紐約，紐約是下個義大利！

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▲▼ Kering投入口罩生產 。（圖／達志影像／美聯社）

▲在美國8萬5505名感染者當中，光是紐約州就出現3萬9125名確診患者。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國已成為全球新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重地區，迄今至少有8.5萬人確診，超過中國。面對越來越嚴峻的疫情現況，加州洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）撂下重話強調，如今確診人數直線上升，加州未來將成為下一個紐約，而紐約則會成為下一個義大利。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，在8萬5505名感染者當中，光是紐約州就出現3萬9125名確診患者，緊接著依序為紐澤西州6876例確診、加州4019例確診及華盛頓州3207例確診等。

「就如同紐約是下一個義大利，義大利是下一個伊朗，伊朗是下一個中國，無論你住在哪裡，你都會是下一個，病毒才不管你住在哪裡」，賈西迪提到，確診病例增長率每3天至4天就翻倍，但如今翻倍增長的速度已經縮減至不到2天，若感染人數持續以這種速度繼續增長，加州就會成為下一個紐約。

賈西迪表示，當地政府現已與洛杉磯女裝品牌Reformation展開合作，並在加州最大凱薩醫療機構（ Kaiser Permanente）的指導之下協助生產口罩。洛杉磯現已啟動多數個與服裝公司的合作案，生產大量非醫用口罩，提供給醫院非醫務人員、食品雜貨工人等；他說，現階段以生產500萬個非醫用口罩為目標。

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