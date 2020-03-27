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雙美去年EPS 1.84元　每股配發現金股利1.5元

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▲左起為雙美副總經理林廣恒、董事長林齊國、總經理林賴美枝、中國執行董事林泉源。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為雙美副總經理林廣恒、董事長林齊國、總經理林賴美枝、中國執行董事林泉源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

雙美生技（4728）今（27）日公告2019年合併營收達5.94億元，年增95.4％；稅後淨利1億元，年增34.54％；稅後每股盈餘(EPS)為1.84元，營收、獲利刷新歷史新高，董事會決議配發每股現金股利1.5元，以今日平盤價58.5元計算，現金殖利率達2.56％。

雙美表示，去年致力於擴大中國大陸市場版圖，將雙美膠原蛋白植入劑I 號、III號陸續通過認證並核准上市，爭取膠原蛋白產品的專業醫學美容注射技術與更多醫生及機構的合作機會，帶動旗下膠原蛋白植入劑銷售表現暢旺，創造中國大陸地區營收年增率倍數成長，推升產能利用率滿載。

請繼續往下閱讀...

雙美指出，2019年整體毛利率86.54％，較去年增加7.51個百分點；營業利益率29.46％，較去年增加8.81個百分點，惟一次性於去年第4季認列建廠重新規劃、調整代理商通路等相關費用與損失，共2525萬元，是第4季單季營運表現呈虧損的主要原因。

雙美表示，董事會決議通過2019年股利政策，考量公司財務體質健全且資本公積充沛，為將營運成果回饋全體股東，2019年擬配發每股現金股利1.5元，現金配發率達81.52％，以今日平盤價58.5元計算，現金殖利率達2.56％，以期將整體營運成果與全體股東共享。

展望今年第1季，雙美指出，雖因新冠肺炎疫情擴散，使得出貨的工作天數較少與消費者外出消費力道減緩，但觀察目前中國大陸疫情在全民貫徹防疫工作下而逐漸穩定控制，醫美診所也在2月17日後陸續復工開業，且雙美大陸子公司於客戶復工後即接獲多張膠原蛋白植入劑訂單出貨。

雙美表示，未來雙美將以膠原蛋白原料為基礎，研發面膜、保養品等護膚品，開拓線上線下通路，另一方面，將膠原蛋白植入劑原料升級進而拉開適應症範圍，透過擁有中國藥監局(NMPA)械字號認證雙美I號之MC32膠原美塑療程，搶攻美塑療法市場的份額，增添整體營運表現穩健的成長動能。

雙美強調，疫情期間仍持續推進Sunmax雙美膠原蛋白植入劑的品牌力與市場份額，積極透過線上直播、Facebook粉絲專頁、學術交流會議等與更多兩岸整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師、代理商等了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，奠定國際膠原蛋白領導品牌大廠的地位。

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