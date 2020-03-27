　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛店全關4歲女童崩潰大哭　媽安慰「可以吃我做的」反而哭更慘！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

愛店全關4歲女童崩潰大哭　媽安慰「可以吃我做的」反而哭更慘！（圖／翻攝自Facebook／Jo Charlton）

▲女童得知無法再吃外食的反應十分爆笑。（圖／翻攝自Facebook／Jo Charlton

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，英國當局下令關閉餐廳、酒吧等公共場所防疫，一名4歲女童因為發現想吃的店都吃不到了，以後只能乖乖吃媽媽做的飯，竟然悲傷到當場崩潰大哭，可愛的模樣全被媽媽拍了下來，在網路上意外爆紅，影片獲得305萬人點閱。

居住在埃塞克斯郡(Essex)切爾姆斯福德(Chelmsford)的4歲女童蕾拉瑞(Layla-Rae Charlton)，近來被媽媽喬安(Joanne)告知，「肯德基關了、麥當勞也關了」，她一聽就難過地邊哭邊問，「中國餐廳關了嗎？」結果得知也關閉的訊息又再度崩潰，後來不死心追問，「還有外賣嗎？」卻得到對方回答，「全部都關了，你最近只能吃媽媽做的餅乾了」，但是這完全沒有安慰到她，最後反而哭得更厲害。

影片曝光後在網路上獲得上萬網友共鳴，甚至還引起外送平台Deliveroo注意，特別幫蕾拉瑞訂購必勝客披薩以及冰淇淋送貨，總算滿足她想要吃外食的心願。喬安表示，因為她時常對女兒說，「我們要去享用最後一頓麥當勞了」，覺得應該要讓對方知道背後原因，而對於外界批評不應該讓小孩吃這麼多外食的聲浪，她反駁，「蕾拉瑞只是想要餐點附贈的玩具」，保證沒有讓小孩只吃外賣，對方只是把它視為一種享受而已。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
新冠肺炎單日再增15例境外移入　多在美、英兩國就學或工作
LIVE／英國情侶解隔離可領補助金？指揮中心最新說明
變天了！氣象局發布豪雨特報　北北基桃等10縣市「午後有局部大
曾付費加入N號房！40歲男跳漢江自殺　留遺書嘆「沒想到事情鬧
辛龍一下車被問「劉真入夢」　重覆這個動作惹人鼻酸
首例！新北男居家檢疫失聯落跑不繳10萬罰鍰　遭限制出境
交通、吃住全包！台重症醫收到「紐約急徵信」霸氣回：先守住台灣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

害怕被傳染又想出門！　誇張女躲進「太空球」一路滾進超市購物

全球死亡第二高還不怕！　西班牙8人辦毒品性愛趴20多人要參加

網紅瘋挑戰「舌舔公廁馬桶」　噁男8秒狂舔3次...結果確診了！

「第一排乘客」疑似感染新冠病毒　印度機師緊急跳窗下機！

懷胎9月也要搶衛生紙！　「羊水突然破了」她在超市走道生下寶寶

白目情侶掃光肉架裝滿2購物車　囂張嗆「讓大家買不到」收死亡威脅！

才警告再群聚就封城！安倍晉三老婆「爽揪12友賞櫻拍照」　首相回應霸氣護妻

與習近平愉快通話　川普讚許中國：對於病毒有深刻理解！

無症狀患者肺部掃描影片曝！「2肺葉全發炎」7天變重症　4%出現不可逆損傷

哈佛公衛學者：新冠肺炎疫情或將持續12至18個月

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

才警告再群聚就封城！安倍晉三老婆「爽揪12友賞櫻拍照」　首相回應霸氣護妻

與習近平愉快通話　川普讚許中國：對於病毒有深刻理解！

無症狀患者肺部掃描影片曝！「2肺葉全發炎」7天變重症　4%出現不可逆損傷

哈佛公衛學者：新冠肺炎疫情或將持續12至18個月

武漢就快解禁！醫學期刊《刺胳針》：太早放鬆，8～10月準備再爆一波疫情

不斷更新／土耳其暴增1200例16死！全球確診破50萬　南韓日增91例

芝加哥監獄24囚犯確診！美確診飆增至8.5萬人　紐約醫喊：呼吸器快要不夠用

伊朗逼近3萬人染疫！「血漿療法試驗」上路預計2周後公布結果

澳洲總理宣布：入境澳洲全員「飯店隔離14天」違者嚴懲！

不斷更新／「肩並肩」美菲軍演取消！全美8.2萬例確診　羅斯福號航母20人染疫

在英國就出現3症狀！男留學生14天後返台確診　同系女同學也中鏢

防疫旅館「1天6千塊」被嫌貴！　汪小菲列4優勢…親上火線回應了

快訊／卡神楊蕙如2度出庭網軍侮辱案！近日頻貼文關心疫情

巴薩宣布全員降薪！傳梅西「不滿直接砍7成」　兩隊醫確診入院

前往英國工作...50多歲夫婦「回台在機場被攔截」確診！

夫妻吵架妻持鹽巴怒灑辯「驅蟲」　夫雙眼角膜損傷提告

南投梅子節千人製梅取消　改推「吃梅ㄇㄟˊ事」手作青梅梅餐

美極了！「太平山白櫻花」株株盛大綻放　雪白妝點初春綠山林

新冠肺炎增15例中有「3起群聚」　英美就學、夫妻赴英洽公

日職／阪神公告確診球員並追查感染源　其中1名曾來台打冬盟

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

川普簽署「台北法案」正式生效！

美確診8.2萬超越中國　成全球最多

疫情期間性行為　傳教士體位母湯

更／土耳其暴增1200例16死！全球確診破50萬

日本副首相：有人說WHO應改稱CHO

更／美航母20人染疫　5月美菲軍演取消

德國「小提琴女神」證實染疫

道瓊連漲21％！創90年來「最強3日漲幅」

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

即／印度宣布：停飛全部國際航班

紐約醫垃圾袋當防護衣　護理師病逝

更多熱門

相關新聞

澳洲總理：國人返國飯店隔離14天

澳洲總理：國人返國飯店隔離14天

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）27日透過全國演說表示，所有入境澳洲的人必須待在飯店內自我隔離14天，自當地28日深夜啟動，違者將被嚴懲。在澳洲禁止所有非澳洲公民、永久居民入境之際，此一規定也意味著，澳洲公民返國的隔離措施，將自居家隔離轉移至飯店隔離，國防部隊也將會派員協助推動此一政策。

奧運歐洲區資格賽6參賽者確診

奧運歐洲區資格賽6參賽者確診

「烏龍轉機」3外籍旅客已離境　紐航將遭裁罰

「烏龍轉機」3外籍旅客已離境　紐航將遭裁罰

忙防疫拚紓困！蘇貞昌等質詢不浪費時間「比手畫腳溝通部會首長」

忙防疫拚紓困！蘇貞昌等質詢不浪費時間「比手畫腳溝通部會首長」

雲朗攜手老爺、凱撒霸氣喊三不政策：「不裁員、不減薪、不放無薪假」

雲朗攜手老爺、凱撒霸氣喊三不政策：「不裁員、不減薪、不放無薪假」

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情關店女童英國Layla-Rae Charlton餐廳

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面