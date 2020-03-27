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避免移工變非法居留　勞動部提醒雇主應協助辦理展延

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▲新冠肺炎,新冠病毒,香港,維多利亞公園,印尼,移工,肯當,Kendhang。（圖／達志影像／美聯社）

▲為防堵新冠肺炎疫情，移工也紛紛戴上口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者余弦妙／台北報導

外籍移工來臺工作，入境後除由雇主向本部申辦聘僱許可等事項外，還須向內政部移民署各地服務站申辦移工居留證。勞動部勞動力發展署提醒，內政部移民署核發居留證的有效期間，與聘僱許可係依據不同法規核發，實務上可能有效期不同的情形，提醒雇主及仲介應注意，以避免移工逾期居留。

發展署表示，內政部移民署核發居留證的效期屆滿日，是依據入出國及移民法，可能因護照效期、期滿轉換由新雇主接續聘僱或其他因素，而與勞動部依就業服務法所核發的聘僱許可屆滿日不同。

請繼續往下閱讀...

因此，移工居留效期屆滿，但聘僱許可仍有效時，可向移民署申請展延居留證效期；若不辦理展延，就要依期限離境。

發展署提醒，雇主及仲介可協助移工確認居留證效期，並注意居留證的屆滿日，提早至內政部移民署辦理展延。

若逾期居留未滿30日，原申請居留原因繼續存在，移工將依入出國及移民法處新臺幣2,000元至1萬元罰鍰，才可再向內政部移民署重新申請居留。

因此，移工若逾期居留，除處以罰鍰外，原居留原因消失後仍應於期限前出國，未依規定出國將管制移工來臺工作，日後將影響該名移工入出境臺灣的權益，並進而影響雇主用人權益。

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