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和碩Q4 EPS創高+上半年展望佳！開盤漲停鎖住　法說會五大重點一次看　

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▲ 和碩尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

▲和碩董事長童子賢（左起）和執行長廖賜政 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

受惠去年iPhone11入門款強勁出貨，和碩（4938）第4季每股盈餘繼上季後，再創單季新高來到3.15元。昨日線上法說會，除了針對iPhone 12恐延後生產問題做出回應外，更釋出包括疫情衝擊後產線復工情形、上半年營運及今年展望、海外布局下一據點為越南、車用電子將有巨大成長共五大焦點。

和碩因去年業績、公布配息都亮眼，以及上半年展望佳，今（27）日一開盤即漲停，以60.6元開出鎖住，漲9.98%。

請繼續往下閱讀...

iPhone 12進度
關於5G iPhone（iPhone 12）進度，和碩執行長廖賜政表示，目前客戶確實無法到工廠端運作，會先把產品做好，按和碩多年經驗，保持和客戶溝通，沒有很大問題；因iPhone 12傳出進度大幅延後，廖賜政則表示，客戶和公司都希望前置作業能越短越好。

然而新品發表時間若延遲，人員招募該如何因應？廖賜政表示，和碩已有部份產品導入自動化及智能化，和碩目前對人工需求逐年下降。舉例某項產品原本需要100人生產，現在只需8人。廖賜政表示，除了有資金和技術，產品本身也要具有自動化本質，有些自動化程度高的產品，就是和碩和客戶緊密合作來的，從設計端就要開始談。

新iPhone的產品單價也對產品單價（ASP）有助益。廖賜政表示，由於新零件、材料及研發成本、投入人力等等都需要加在成本裡面，5G產品的產品單價一定會提升。

和碩在2018年因為iPhone新機賣不好，加上組裝難度導致學習曲線過長問題，業績遭受衝擊。然而如果今年的iPhone 12進度延後，和碩該怎麼招募工人？廖賜政表示，和碩會以良率和整體規劃為優先，以極端對端（end-to-end）的改善，並非追求規模極大化，適當規模和生產力提升才是最佳方針，因此去年在營業費用上比前年省下500億元。

疫情及復工情形及今年展望

針對疫情影響復工，廖賜政表示，農曆年返工率比預期低，經過每周改善，供應鏈腳步已跟上，目前產能滿載，人力和供應端都在掌控中，唯獨對消費端變化較為憂心。

廖賜政表示，第一季因為經歷前所未有的返工問題，營收和製造成本會受較大影響，會持續跟客戶及大陸官方溝通；然而第二季受到第一季的遞延效應，拉貨狀況會逐漸改善，資訊消費通訊三大產品線都會有季增表現，金年上半年和去年同期也將會有正向表現；第三季和第四季要看疫情和整體經濟情勢變化，目前各國政府都在救經濟，和碩也期待市場會恢復該有的消費能力。然而整年來看，因去年營收創高、基期墊高，今年要成長會比較辛苦。

海外布局

和碩已於前年布局印尼巴淡島，去年第一季開始生產。廖賜政表示，巴淡島的生產進度符合預期，已有很好的基礎，未來是一個很好的據點。今年選定越南，預估明年上半年開始生產。另外，和碩預估今年將投入3-3.5億美元的資本支出，其中有1-1.5億美元用於廠區擴建，2億美元用於設備。

對於代工廠陸續進駐印度，廖賜政表示，印度絕對是未來目標，但會評估印度政府政策是否符合我們需求，以及符合客戶要求。

車用電子今年雙位數成長

和碩持續耕耘車用電子，今年將可望有階段性成效，廖賜政表示，受惠於電動車越來越普及，電動車廠業績成長，帶動和碩在車用產品的成長，今年將有雙位數成長。

在穿戴裝置部分，廖賜政表示，5G帶動下，AR和VR是未來趨勢，帶動智慧家庭、自駕車等趨勢，趨勢確定，和碩在穿戴裝置不會缺席；且即便疫情對經濟衝擊，但受惠宅經濟發酵，穿戴裝置出貨目前不受影響。

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