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雲端發票增開500元專屬獎　去年發票存載具達16億張

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▲▼統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

▲財政部統計，發票存在載具中去年達到16億張，部分原因與增開雲端發票500元有關（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

政府為因應電子商務發展，降低紙本發票對電子商務所衍生的障礙與交易成本，自2000年啟動電子發票作業，於2012年起全面推動。根據財政部統計，使用電子發票到去年底為止已經達到了75億，且使用載具的占比也逐年攀升，至去年底也達到了21.9%，顯示近年財政部推廣雲端發票已經取得相當的成績。

根據財政部統計，2014到2019年消費通路電子發票資料，電子發票張數呈逐年遞增趨勢，到去年底為75億張，相較5年的44億張大幅增加31億張，增幅達七成二。其中使用載具儲存電子發票比率由8.6%攀升至21.9%，達到了16億張，且去年也較前一年增加了3億張左右。

請繼續往下閱讀...

統計處表示，主要是近年積極推動多元化電子發票載具，像是手機條碼、悠遊卡、信用卡，民眾使用載具相當方便，另原因之一，雲端發票增開雲端發票500元專屬獎，增加中獎機會也提高了民眾使用載具存發票的意願。整體而言，電子發票5年來消費金額也從1.7 兆元成長至5.5兆元，消費金額成長也相當卓著。

▲▼電子發票,存於載具,雲端發票。（圖／財政部提供）

▲電子發票與發票存載具情形。（圖／財政部提供）

金門縣、連江縣　使用載具比率高

若以去年的縣市別來看，電子發票以雙北張數居前兩位，分別為16.7億、12.2 億張，比重約占四成，各較2014年增1.0、0.5倍。使用載具比率以台北市37.7%居冠，近五年增18.7個百分點。但值得注意的是連江縣33.0%次之、金門縣也有21.3%，也擠入前五名，顯示離島地區使用載具使用比率很高，且也大幅增長。

依行業觀察，由於零售業家數最多且直接面對廣大消費者，開立電子發票張數占比最高，2014年高達九成，之後受其他行業使用電子發票情形逐年提高影響，去年零售業所占比重降至七成，次高為餐飲業，去年為 12.5%，較2014年增11個百分點。

各行業使用載具儲存電子發票狀況方面，用水供應業近四年使用載具比率為100%，電力及燃氣供應業及電信業亦接近100%，是因2016年推動公用事業導入電子發票，同時將電子發票載具印製於每期繳費通知單或已繳費憑證上、電信業也有97.7%，比率相當高。而批發業、零售業及餐飲業去年此項比率分別為18.3%、15.4%及4.6%，在各行業中屬於中低水準。

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