美眾議院預計27日表決「60兆紓困法案」　裴洛西：將獲兩黨大力支持

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她預期紓困法案將獲得兩黨議員大力支持。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國參議院25日晚間通過2兆美元（大約新台幣60兆）的紓困法案，旨在支持國家經濟，減緩新冠肺炎疫情的負面影響，下一步將送交眾議院。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於26日表示，這項法案獲得兩黨議員大力支持，預計27日採口頭表決的方式迅速通過。

《路透社》報導，裴洛西在每周例行記者會上表示，對抗疫情毫無疑問地需要更多資金，她預期法案在眾院獲得兩黨大力支持，議員們也將於下個會期展開相關工作。

裴洛西提到，預計27日採取「口頭投票」的方式快速通過法案，如果有人提出唱名表決（roll-call vote）的要求，可能就必須透過代理人投票，以防有些成員無法出席。眾議院的430名議員中，有些人確診治療，有些人正在自我隔離，大多數人14日以後就離開華盛頓特區，回到選區關注疫情。

▲美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也表態支持紓困法案。（圖／達志影像／美聯社）



眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也表態支持紓困法案，但他坦言，希望在決定更多立法事項以前就能生效，「這可能是國會有史以來投票通過的最大議案。」

新冠肺炎對於美國經濟造成嚴重打擊，失業人數攀升至歷史新高。根據勞工部26日公布的數據，一共328萬人申請失業補助，創下歷史紀錄。

參議院25日晚間以96票贊成、0票反對的結果一致通過紓困法案，成為美國史上最大規模的經濟刺激措施，總統川普此前已表示將會簽署法案。法案具體措施包括三周內直接針對公民發放補助，對受重創的產業提供5000億美元，替小型企業提供3500億美元的貸款，撥出2500億美元作為失業補助，替醫院與相關公衛體系提供至少1000億美元的資金等等。

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