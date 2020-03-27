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工作48hrs買不到貨爆哭　護理師頭痛、呼吸困難：我可能確診

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▲▼工作48hrs買不到貨爆哭，護理師頭痛、呼吸困難可能確診。（圖／翻攝自臉書／Dawn Bilbrough）

▲道恩先前因為在超市買不到貨而落淚。（圖／翻攝自臉書／Dawn Bilbrough）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成全球恐慌，英國護理師道恩（Dawn Bilbrough）先前飆淚錄製影片，要求大眾不要囤貨，引起熱議。然而，她近日竟出現相關症狀，自認已經確診，但尚未接受病毒檢驗，「看起來，年輕世代沒有意識到這場危機實際上有多嚴重跟危險。」

《英國廣播公司》（BBC）、《太陽報》報導，道恩月初在上了48小時的班後前往超市，裡面沒有水果或蔬菜，她身心俱疲，忍不住在車上錄製影片，希望瘋狂囤貨的消費者回歸理智，難過的她甚至流下淚水。遺憾的是，她近日竟出現新冠肺炎的相關症狀，包括胸部不適、呼吸困難、噁心與頭痛等，目前正待在家進行隔離。

事實上，道恩很驚訝自己出現症狀，基本上她的健康沒有問題。至於是否之後能回去工作，還要再觀察病情的發展。她說，她的同事反而在恐慌之中互相幫助。

本身也在NHS工作的道恩不忘呼籲，大眾應遵循政府的建議，待在家中避免疫情進一步擴散，「我們必須保護英國國民保健署（NHS），必須拯救生命。」她擔憂民眾似乎沒有意識到這場危機，然而所有人都必須努力。

自從道恩的影片在社群媒體引起討論後，許多超市業者都專門替NHS員工設立專門的購物時間，確保這群辛苦的醫療人員能夠買到民生用品。

This has to said #corona virus #nurse #critical care. #NHS #share

Dawn Bilbrough 發佈於 2020年3月19日 星期四

►面對貨架被掃空 英國重症護理師買不到食物 痛哭失聲

 
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